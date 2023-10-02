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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تزود كونا بنظام جديد لـ فتح وغلق السيارة| تفاصيل

هيونداي تزود كونا
هيونداي تزود كونا بنظام جديد لـ فتح وغلق السيارة

كشفت شركة هيونداي الكورية عن أنظمة جديدة تم إضافاتها لـ سيارة هيونداي كونا وجاء من ضمن هذه الأنظمة نظام المفتاح الرقمي الجديد، ويعمل ذلك النظام معتمدا علي الهاتف الذكي الذي يتيح من خلاله إمكانية فتح وغلق السيارة عند بعد .

 هيونداي تزود كونا بنظام جديد لـ فتح وغلق السيارة

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يسمح ذلك النظام باستخدام الهاتف الذكي كـ مفتاح للسيارة بدلا من المفتاح الأساسي ، تم إضافة هذا النظام في فئات السيارات المتوسطة ، حيث انه كان مقتصر في البداية علي السيارات الفارهة فقط .

 هيونداي تزود كونا بنظام جديد لـ فتح وغلق السيارة

يأتي مع سيارات هيونداي كونا مفتاحين أساسين، ولكن النظام الجديد يسمح أيضا بوضع النظام علي عدد 3 هواتف ذكية ويمكنهم من خلال النظام الجديد فتح واستخدام السيارة .

 هيونداي تزود كونا بنظام جديد لـ فتح وغلق السيارة

أطلق علي تطبيق النظام الجديد من هيونداي اسم Bluelink ، ويتيح التطبيق للمستخدم الرئيسي أحقية الوصول للحقوق الممنوحة للمستخدمين الآخرين ومنعهم أيضا من تشغيل السيارة ، أو تحديد نقطة بداية ونهاية لهم .

هيونداي تزود كونا بنظام جديد لـ فتح وغلق السيارة

يتم تشغيل التطبيق الجديد من خلال وضع الهاتف بالقرب من مقابض السيارة الأمامية ، وبعدها يتم فتح أقفال السيارة والدخول اليها حتي وان كان الهاتف لا يوجد به شحن ، ويتم تشغيل السيارة من الداخل عن طريق تقربه الهاتف من درج التخزين أو الكونسول الأمامي .

هيونداي أنظمة جديدة هيونداي كونا كونا الهاتف الذكى مفتاح للسيارة Bluelink

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