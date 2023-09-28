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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة روسية تشتري مصنع هيونداي في سانت بطرسبرج

صدى البلد

وافقت شركة روسية لم تذكر اسمها على شراء منشأة إنتاج هيونداي في سانت بطرسبرج والتي ظلت متوقفة منذ أوائل عام 2022.

 

في حين أنه من غير الواضح مقدار التداول في المصنع، تشير وسائل الإعلام الروسية إلى أن الصفقة تتضمن خيارًا لمدة عامين لشركة هيونداي لإعادة شراء المنشأة إذا رغبت في ذلك. 

ويشبه خيار إعادة الشراء خيارات إعادة الشراء المتاحة لكل من رينو ونيسان لعملياتهما في روسيا بعد بيعهما أيضًا في العام الماضي.

 

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف عن الصفقة: "لقد اتخذنا بالفعل جميع القرارات المتعلقة بالاستحواذ على شركة هيونداي... وستكون الشركة المحلية هي المشتري". "فيما يتعلق بشركة هيونداي، فهي تخطط لخيار (إعادة الشراء)، على الرغم من أنه بالنظر إلى مرسوم الرئيس، فهو يقتصر على عامين".

 

ويتمتع المصنع بقدرة كافية لدعم إنتاج ما يصل إلى 200 ألف مركبة سنويًا، قبل تعليق العمليات في مارس 2022، كانت مسؤولة عن بناء هيونداي سولاريس وهيونداي كريتا وكيا ريو وكيا ريو إكس لاين، كان المصنع موطنًا لـ 2600 موظف.

 

قبل تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كانت روسيا سوقًا مهمًا لشركة هيونداي وشركتها الشقيقة كيا، في الواقع، باعت الشركتان مجتمعة 400 ألف سيارة في روسيا في عام 2019 وفي عام 2021، هيونداي وكيا كان لها حصة 22.5٪ من إجمالي سوق السيارات في روسيا.

 

تكشف أرقام المبيعات الأخيرة من روسيا أن مبيعات السيارات الجديدة في جميع أنحاء البلاد انخفضت بنحو 58.8% العام الماضي مع تزايد الصراع. في المجمل، تم بيع 687.730 مركبة في روسيا خلال عام 2022، وهو أقل بكثير من 1.6 مليون سيارة تم تسليمها في عام 2021.

سانت بطرسبرج هيونداي بطرسبرج كيا كيا ريو

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