عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل من سعرها محليا.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

الحق العرض.. فولكس فاجن جولف بدون أوفر برايس أو رسوم

بأقل من سعرها في مصر.. اشتري فولكس فاجن باسات بخصم 70%

للمصريين في الخارج.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

قيمة الوديعة البنكية لسيارة كيا أكسيد بالدولار "الفئات الكاملة"

كيا أكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 4,436 دولارا. 

كيا أكسيد موديل 2023 بقيمة قدرها 4,928 دولارا.

 

قيمة الوديعة البنكية لسيارة كيا أكسيد بالدولار "الفئات المتوسطة"

كيا أكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 4,310 دولارات .

كيا أكسيد موديل 2023 بقيمة قدرها 4,789 دولارا. 

 

قيمة الوديعة البنكية لسيارة كيا أكسيد بالدولار "الفئات الأساسية"

كيا أكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 4,185 دولارا. 

كيا أكسيد موديل 2023 بقيمة قدرها 4,649 دولارا.

الوديعة الدولارية كيا اكسيد كيا أكسيد الوديعة البنكية كيا اكسيد موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

موضوعات متعلقة

الحق العرض.. فولكس فاجن جولف بدون أوفر برايس أو رسوم

موفرة في البنزين.. تويوتا هاتشباك بـ 160 ألف جنيه

سعر أشهر سيارة صينية بالسوق المصري

نيسان تكشف عن أسعار سنترا الجديدة

ظهور مميز للسيارة الخارقة لامبورجيني كونتاش في ثوبها الجديد

سعر كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

أحدث الأسعار لقطع غيار تويوتا كورولا في مصر

بيجو وسكودا وميتسوبيشي.. أسعار 5 سيارات رياضية جديدة

ترشيحاتنا

كارثة كبيرة..أحمد موسى: تحقيق عاجل في العراق بعد حريق إحدى القاعات شمال البلاد

أول تعليق من روسيا على اعتذار رئيس الوزراء الكندي عن تكريم النازي الأوكراني

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفوزه على لاس بالماس

بأقل من سعرها محليا.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء..وتهاجم الإخوان:"تطبيل ايه؟!أنتو اللي بتبقضوا كل ما تشتموا

دقائق معدودة.. أحمد موسى: وحدات إصدار شهادات الأحكام عن بعد طفرة بوزارة العدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش منها نهائي.. احذر.. نوع من الجبنة يسبب أمراض السمنة والسكر والكلي

كاف يعلن الدولة المنظمة لأمم أفريقيا.. وهذا التشكيل المتوقع للمنتخب

في اليوم العالمي للسعار.. أعراض تظهر على الشخص المصاب

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

فيديو

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ