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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق هائل يلتهم أرضا زراعية بمركز سنهور في الفيوم

صورة من الحريق
صورة من الحريق
قسم المحافظات

اندلع حريق هائل داخل أراض زراعية بمركز سنهور في محافظة الفيوم وسط حالة من القلق بين الأهالي الذين سارعوا إلى إبلاغ شرطة النجدة والأجهزة الأمنية بالحريق.


بلاغ للأجهزة الأمنية وتحرك سريع

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل أراض زراعية بمركز سنهور وعلى الفور انتقلت سيارات المطافئ والإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.


محاولات للسيطرة على النيران

وجرى التعامل مع الحريق بواسطة سيارات المطافئ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي والمناطق المجاورة فيما حاول عدد من الأهالي المساعدة في السيطرة على الحريق لحين وصول قوات الحماية المدنية.


تواجد أمني بموقع الحريق

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من تأمين المنطقة المحيطة بموقع الحريق وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران وإخماد الحريق بشكل كامل مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجدد اشتعالها وتجري الجهات المختصة المعاينات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناتجة عنه عقب الانتهاء من أعمال الإخماد والتبريد.

حريق بمركز سنهور محافظة الفيوم

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