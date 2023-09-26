عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل من سعرها في مصر.. اشتري فولكس فاجن باسات بخصم 70%

فولكس فاجن باسات
فولكس فاجن باسات موديل 2023

تعد السيارة الألمانية فولكس فاجن باسات واحدة من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود وبسعر أقل من سعرها بالسوق المصري، وذلك مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات.

آخر أسعار كورولا وصني.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر .. صور

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن باسات (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي

فولكس فاجن باسات موديل 2019 بقيمة 4,154 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2020 بقيمة 5,236 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2021 بقيمة 5,400 دولار.

فولكس فاجن باسات موديل 2022 بقيمة 6,667 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2023 بقيمة 7,134 دولارا.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن باسات (الفئة المتوسطة) محرك 1600 سي سي

فولكس فاجن باسات موديل 2019 بقيمة 4,036 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2020 بقيمة 5,088 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2021 بقيمة 5,247 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2022 بقيمة 6,478 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2023 بقيمة 6,932 دولارا.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن باسات (الفئة الأساسية) محرك 1600 سي سي

فولكس فاجن باسات موديل 2019 بقيمة 3,919 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2020 بقيمة 4,940 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2021 بقيمة 5,094 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2022 بقيمة 6,290 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2023 بقيمة 6,730 دولارا.

الوديعة الدولارية فولكس فاجن باسات فولكس فاجن باسات استيراد السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

موضوعات متعلقة

آخر أسعار كورولا وصني.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس في مصر

7 أسباب تؤدي الى اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

سعر ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 الجديدة في السعودية

كيا تكشف عن أسعار نيرو الكهربائية الجديدة لعام 2024

للمصريين في الخارج.. تويوتا CHR بدون جمارك أو رسوم

لفترة محدودة.. أرخص سيارات أودي بدون أوفر برايس وجمارك

اقتصادية.. 5 سيارات هاتشباك بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الأعلى للقضاء يوافق على حركة قضاة محاكم الاستئناف.. مستندات

"انزل واختار رئيسك".. محمد أبو العينين يدعو الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد أبو العينين: الشعب المصري وفي ويعلم من ضحى بنفسه ويبنى المستقبل

ولد الهدى فالكائنات ضياء.. 3 أسباب تجعلك تردد أعظم ما قيل في مدح المصطفى

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وقع على توكيل لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

النائب محمد أبو العينين: الرئيس السيسى هو رجل المرحلة والقيادة التى تليق بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

احصل عليها الآن .. الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالمجان

ماذا تفعل زبدة الفول السوداني للشعر؟.. شاهد النتيجة

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ