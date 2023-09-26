بأقل من سعرها في مصر.. اشتري فولكس فاجن باسات بخصم 70%

تعد السيارة الألمانية فولكس فاجن باسات واحدة من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود وبسعر أقل من سعرها بالسوق المصري، وذلك مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن باسات (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي

فولكس فاجن باسات موديل 2019 بقيمة 4,154 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2020 بقيمة 5,236 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2021 بقيمة 5,400 دولار.

فولكس فاجن باسات موديل 2022 بقيمة 6,667 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2023 بقيمة 7,134 دولارا.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن باسات (الفئة المتوسطة) محرك 1600 سي سي

فولكس فاجن باسات موديل 2019 بقيمة 4,036 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2020 بقيمة 5,088 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2021 بقيمة 5,247 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2022 بقيمة 6,478 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2023 بقيمة 6,932 دولارا.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن باسات (الفئة الأساسية) محرك 1600 سي سي

فولكس فاجن باسات موديل 2019 بقيمة 3,919 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2020 بقيمة 4,940 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2021 بقيمة 5,094 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2022 بقيمة 6,290 دولارا.

فولكس فاجن باسات موديل 2023 بقيمة 6,730 دولارا.