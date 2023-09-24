آخر أسعار كورولا وصني.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

يضم السوق المصري باقة من سيارات السيدان الجديدة موديلات عام 2023 وعام 2024، والتي تحظي بشعبية كبيرة محليا، مثل تويوتا كورولا ونيسان صني.

تويوتا بيلتا

تويوتا بيلتا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية من 4 سرعات، بينما تستغرق مدة قدرها 12 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0.

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023

الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 640,000 جنيه

الفئة الثانية SMART تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 695,000 جنيه

نيسان صني

نيسان صني موديل 2024

تحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية 108 حصان، و134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، ورباعي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، واستهلاك للبنزين بمعدل 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024

الفئة الاولى مانيوال نيسان صني موديل 2024 بسعر 510,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 541,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 562,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 576,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا موديل 2023

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الامامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم.

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة سعرية 1,105,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة سعرية 1,290,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة سعرية 1,385,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة سعرية 1,505,000 جنيه

رينو ميجان

رينو ميجان موديل 2023

السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 975,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 1,180,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثالثة SIGNATUREبقيمة قدرها 1,300,000 جنيه

هيونداي النترا CN7 موديل 2023

هيونداي النترا CN7 موديل 2023

تعتمد السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2023على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ضخ قوة تصل الى 126 حصانا، بسعة 1600 سي سي، و 157 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، تتسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 11.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2023 نحو 1,370,000 جنيه.