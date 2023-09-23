لفترة محدودة.. أرخص سيارات أودي بدون أوفر برايس وجمارك

تتميز العلامة التجارية الألمانية أودي بإصدارتها الفارهة وخاصة سيارات الفئة A ، وتعتبر A1 سبورتباك أقلها سعرا، وتعتبر من السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، لا سيما بعد تخفيض قيمة الوديعة الخاصة بها 70% ، وعودة المبادرة مؤقتاً.

أودي A1

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

أودي A1

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة أودي A1 "الفئة الكاملة"

أودي A1 محرك 1000 سي سي موديل 2019 بقيمة 2,698 دولارا.

أودي A1 محرك 1000 سي سي موديل 2020 بقيمة 2,914 دولارا.

أودي A1 محرك 1000 سي سي موديل 2021 بقيمة 2,957 دولارا.

أودي A1 محرك 1000 سي سي موديل 2022 بقيمة 4,432 دولارا.

أودي A1 محرك 1000 سي سي موديل 2023 بقيمة 4,742 دولارا.

أودي A1 محرك 1600 سي سي موديل 2023 بقيمة 5,430 دولارا.