سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر .. صور

تنتمي السيارة BMW X3 إلى فئة الـ SUV الرياضية، والتي تتمتع بالتصميم الرياضي مع جانب من الفخامة، حيث تمتلك مقصورة عصرية تضم باقة من التجهيزات، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة عبر موديلات 2024.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات السيارة BMW X3 موديل 2024 في مصر.

BMW X3 موديل 2024

تضم السيارة BMW X3 موديل 2024 شاشة داخلية تعمل باللمس، وحساسات حركة لسهولة المتابعة، ومثبت للسرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومدخل USB وUSB، بالإضافة إلى نوافذ كهربائية امامية وخلفية، ومرايات كهربائية، مع مقعد أمامي كهربائي التحكم، وقفل مركزي للأبواب.

BMW X3 موديل 2024

وتحتوي السيارة BMW X3 موديل 2024 على إمكانية التشغيل والايقاف عبر زر التحكم، بالاضافة إلى وجود كاميرا للمتابعة، وجنوط رياضية، مع نظام مانع السرقة، وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، مع وسائد هوائية للحماية، ونظام الركن الذكي، وفتحة سقف كهربائية.

BMW X3 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة BMW X3 موديل 2024

محرك تيربو 2000 سي سي.

4 سلندر.

قوة 252 حصان.

عزم دوران 350 نيوتن/متر.

سرعة قصوى تصل إلى 235 كم/س.

تسارع من 0 لـ 100 كم في 6.6 ثانية.

ناقل حركة أوتوماتيك.

8 سرعات.

BMW X3 موديل 2024

سعر السيارة BMW X3 موديل 2024

تقدم السيارة BMW X3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 3 مليون و800 ألف جنيه.