سعر BMW M340I XDRIVE موديل 2024 بمصر .. الأسرع في فئتها

تعتبر الفئة M340I XDRIVE هي أسرع فئات السيارة BMW 320 بين موديلات 2024.

تتمتع هذه السيارة بالعديد من التقنيات الفنية القوية، والتي تمنحها الأفضلية من تلك الناحية، إلى جانب تصميمها الخارجي الخاطف للأنظار.

تسارع BMW M340I XDRIVE موديل 2024

يمكن للسيارة BMW M340I XDRIVE موديل 2024 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى تصدر بـ 280 كيلومتر في الساعة.

BMW M340I XDRIVE موديل 2024

القدرات الفنية لمحرك السيارة BMW M340I XDRIVE موديل 2024

تتمتع BMW M340I XDRIVE موديل 2024 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 375 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وسعة 3000 سي سي تيربو، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 8 غيار بتقنية الجر الخلفي للعجلات.

BMW M340I XDRIVE موديل 2024

متوسط استهلاك الوقود للسيارة BMW M340I XDRIVE موديل 2024

يصل متوسط استهلاك الوقود للسيارة BMW M340I XDRIVE موديل 2024 نحو 9.8 لتر، عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

BMW M340I XDRIVE موديل 2024

ابعاد السيارة BMW M340I XDRIVE موديل 2024

طول 4714 مم.

عرض 1827 مم.

ارتفاع 1440 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 130 مم.

مساحة التخزين الخاصة بالحقيبة الخلفية 480 لتر.

سعة خزان الوقود 59 لتر.

سعر BMW M340I XDRIVE موديل 2024 الرسمي في مصر

تقدم السيارة BMW M340I XDRIVE موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 4 مليون و750 الف جنيه.