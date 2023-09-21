سعر BMW الفئة السابعة الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW أسطولا من السيارات الفارهة في السوق المصري، في مقدمتها سيارات الفئة السابعة الجديدة BMW 7 Series .
مواصفات السيارة BMW 7 Series موديل 2023
المحرك الأول
سعة 3000 سي سي تيربو
6 سلندر
بقوة تصل الى 380 حصانا
عزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر
نظام دفع خلفي للعجلات
السرعة القصوى 250 كيلومتر في الساعة
ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات
تتسارع خلال 5.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة
المحرك الثاني
سعة 4400 سي سي تيربو
8 سلندر
بقوة تصل الى 258 حصانا
عزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر
نظام دفع رباعي
السرعة القصوى 250 كيلومتر في الساعة
ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات
تتسارع خلال 4.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة
قياسات وأبعاد السيارة BMW 7 Series موديل 2023
تأتي السيارة BMW 7 Series موديل 2023 بطول كلي: 5.391 متر، وعرض 1.950 متر، إرتفاع الكلي: 1.544 متر، وقاعدة العجلات: 3.215 متر، بينما بلغت سعة صندوق السيارة نحو 540 لتر، وجاءت سعة خزان الوقود 75 لتر.
أسعار السيارة BMW 7 Series موديل 2023
الفئة الأولى 740I بقيمة قدرها 7,700,000 جنيه
الفئة الثانية I7 XDRIVE60 بقيمة قدرها 8,000,000 جنيه
الفئة الثالثة 760I XDRIVE بقيمة قدرها 9,600,000 جنيه