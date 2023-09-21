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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW الفئة السابعة الجديدة في مصر

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW أسطولا من السيارات الفارهة في السوق المصري، في مقدمتها سيارات الفئة السابعة الجديدة BMW 7 Series .

 

BMW 7 Series

مواصفات السيارة BMW 7 Series موديل 2023

المحرك الأول

سعة 3000 سي سي تيربو

6 سلندر

بقوة تصل الى 380 حصانا

عزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر

نظام دفع خلفي للعجلات

السرعة القصوى 250 كيلومتر في الساعة

ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات

تتسارع خلال 5.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة

 

المحرك الثاني

سعة 4400 سي سي تيربو

8 سلندر

بقوة تصل الى 258 حصانا

عزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر

نظام دفع رباعي

السرعة القصوى 250 كيلومتر في الساعة

ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات

تتسارع خلال 4.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة

BMW 7 Series

قياسات وأبعاد السيارة BMW 7 Series موديل 2023

تأتي السيارة BMW 7 Series موديل 2023 بطول كلي: 5.391 متر، وعرض 1.950 متر، إرتفاع الكلي: 1.544 متر، وقاعدة العجلات: 3.215 متر، بينما بلغت سعة صندوق السيارة نحو 540 لتر، وجاءت سعة خزان الوقود 75 لتر.

BMW 7 Series

أسعار السيارة BMW 7 Series موديل 2023

الفئة الأولى 740I بقيمة قدرها 7,700,000 جنيه

الفئة الثانية I7 XDRIVE60 بقيمة قدرها 8,000,000 جنيه

الفئة الثالثة 760I XDRIVE بقيمة قدرها 9,600,000 جنيه

BMW مصر BMW 7 series BMW 7 7 Series

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