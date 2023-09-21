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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي وتويوتا.. أسعار 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

صدى البلد

يضم السوق المصري باقة متنوعة من السيارات الاقتصادية خاصة في فئة السيدان، تبدأ أسعارها من 500 ألف جنيه تقريباً.

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بيجو 301 موديل 2023

بيجو 301 موديل 2023

حصلت السيارة السيارة بيجو 301 موديل 2023 على محرك ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر، وبناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

 

بيجو 301 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE  بقيمة قدرها 669,990 جنيه

بيجو 301 موديل 2023 الفئة الثانية ALLUREبقيمة قدرها 699,990 جنيه

 

هيونداي أكسنت RB موديل 2024

هيونداي أكسنت RB موديل 2024

يمكن لمحرك السيارة إنتاج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي وبقدرات أوتوماتيكية تتكون من 4 نقلات، مع استهلاك للوقود يبلغ 6.5 لتر لكل 100 كم، وتصل السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترا في الساعة، مع إمكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 11.1 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

 

الفئة الأولى هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 585,000 جنيه

الفئة الثانية هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 595,000 جنيه

الفئة الثالثة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 610,000 جنيه

الفئة الرابعة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 625,000 جنيه

الفئة الخامسة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 635,000 جنيه

 

سيتروين سي ال

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر ويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

 

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 674,000 جنيه

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURYبسعر 729,000 جنيه

 

تويوتا بيلتا موديل 2023

تويوتا بيلتا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا.

 

الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 640,000 جنيه

الفئة الثانية SMART تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 695,000 جنيه   

شيرى اريزو 5 موديل 2024

شيرى اريزو 5 موديل 2024

تعمل السيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بقوة 114 حصانا، و141 نيوتن/متر، وبهذه الإمكانيات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 11.5 ثانية، بينما تصل لسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

 

الفئة الأولى بقيمة قدرها 485,000 جنيه 

الفئة الثانية بقيمة قدرها 530,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 555,000 جنيه

سيدان هيونداي مصر بيجو 301 هيونداي اكسنت RB سيتروين سي إليزيه تويوتا بيلتا

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