الحق العرض.. فولكس فاجن جولف بدون أوفر برايس أو رسوم

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن باقة من أقوى السيارات الجديدة في جميع الفئات، ومن أشهرها سيارة الهاتشباك فولكس فاجن جولف، وتعتبر واحدة من أهم السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون دفع أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

فولكس فاجن

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فولكس فاجن

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن جولف (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي

فولكس فاجن جولف موديل 2019 بقيمة 4,031 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2020 بقيمة 4,396 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2021 بقيمة 5,301 دولار.

فولكس فاجن جولف موديل 2022 بقيمة 5,644 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2023 بقيمة 6,039 دولارا.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن جولف (الفئة المتوسطة) محرك 1600 سي سي

فولكس فاجن جولف موديل 2019 بقيمة 3,917 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2020 بقيمة 4,272 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2021 بقيمة 5,151 دولار.

فولكس فاجن جولف موديل 2022 بقيمة 5,484 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2023 بقيمة 5,868 دولارا.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن جولف (الفئة الأساسية) محرك 1600 سي سي

فولكس فاجن جولف موديل 2019 بقيمة 3,803 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2020 بقيمة 4,147 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2021 بقيمة 5,001 دولار.

فولكس فاجن جولف موديل 2022 بقيمة 5,325 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2023 بقيمة 5,697 دولارا.