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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موفرة في البنزين.. تويوتا هاتشباك بـ 160 ألف جنيه

صدى البلد

قدمت العلامة التجارية اليابانية تويوتا باقة من أفضل السيارات الاقتصادية في السوق المصري، من أبرزها تويوتا ستار لايت، والتي تميزت بتصميم الهتشباك.

 

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات اعتماديه مستعملة لقضاء احتجاجاتهم اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل والتسوق وغيرها، ونظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة أتيهت الأنظار صوب السيارات المستعملة.

 

تويوتا ستار لايت موديل 1992

تأتي السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992 بعدة خيارات من المحركات أبرزها محرك 1000 سي سي من 12 صباب أو 1500 سي سي من 16 صباب، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو ناقل حركة يدوي مانيوال خماسي السرعات.

تويوتا ستار لايت موديل 1992

وتتميز السيارة تويوتا ستار لايت تويوتا ستار لايت موديل 1992 بمعدل جيد لاستهلاك الوقود، بالإضافة إلى الاعتمادية، وتوافر قطع الغيار بسعر مناسب، إلى جانب سهولة الصيانة، وسهولة الاصطفاف والتنقل أيضا نسبة لصغر حجمها.

 

تظهر السيارة الشبابية ببعض اللمسات الخارجية المعدلة مثل جنوط رياضية، بالإضافة لتجهيزات داخلية تتعلق بأنظمة الصوت والترفيه، وإنذار، وقفل مركزي للأبواب.

 

أسعار السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992

يبدأ سعر السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992 في سوق المستعمل بـ 65 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

السيارات الاقتصادية الهتشباك ستار لايت تويوتا مانيوال تويوتا ستار لايت موديل 1992

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