سكودا فيليشيا بـ 110 ألف جنيه.. تفاصيل

تتوفر سكودا فيليشيا بتصميم خارجي كلاسيكي وهيكل هاتشباك اشتهرت به سكودا في مطلع الألفية، وجنوط قياس 13 بوصة في الأمام والخلف.

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

سكودا فيليشيا موديل 1997

مواصفات السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997

جاءت السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 50 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، و 8 صمام كربراتير، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

تأتي السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997مدعوم بناقل حركه يدوى "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت السرعة القصوى 140 كيلو متر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 190 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

قياسات وأبعاد السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997

الطول الكلي: 3.86 متر

العرض الكلي: 1.64 متر

الارتفاع: 1.42 متر

قاعدة العجلات: 2.42 متر

سكودا فيليشيا موديل 1997

أسعار السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997

بلغ سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.