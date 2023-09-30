عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا فيليشيا بـ 110 ألف جنيه.. تفاصيل

صدى البلد

تتوفر سكودا فيليشيا بتصميم خارجي كلاسيكي وهيكل هاتشباك اشتهرت به سكودا في مطلع الألفية، وجنوط قياس 13 بوصة في الأمام والخلف.

 

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

سكودا فيليشيا موديل 1997

مواصفات السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997

جاءت السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 50 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، و  8 صمام كربراتير، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

 

تأتي السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997مدعوم بناقل حركه يدوى "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت السرعة القصوى 140 كيلو متر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 190 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

 

قياسات وأبعاد السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997

الطول الكلي: 3.86 متر

العرض الكلي: 1.64 متر

الارتفاع: 1.42 متر

قاعدة العجلات: 2.42 متر

سكودا فيليشيا موديل 1997

أسعار السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997

بلغ سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

هاتشباك سكودا فيليشيا سكودا فيليشيا موديل 1997 سكودا فيليشيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل العاصفة إلياس على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة خلال ساعات بعد كارثة اليونان

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

1447 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم السبت

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

موضوعات متعلقة

أودي تلمح إلى لخليفة R8 الكهربائية على منصة جديدة

بداية من 140 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر

سعر أشهر سيارة هاتشباك في مصر

لفترة محدودة.. جميع فئات فورد فوكاس بدون جمارك أو أوفر برايس

بيجو 5008 بخصم 70% وبدون أوفر برايس

5 سيارات سيدان مستعملة بأسعار أقل من 140 ألف جنيه

لفترة محدودة.. سكودا كودياك بأقل من نصف سعرها في مصر

فرصة.. فيات تيبو بخصم 70% وبدون أوفر برايس

ترشيحاتنا

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

محمود سعد وإسعاد يونس يتصدران الأعلي مشاهدة .. تفاصيل

صرف معاشات اكتوبر غدا | تفاصيل الزيادة الجديدة

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

سكودا فيليشيا بـ 110 ألف جنيه.. تفاصيل

أسباب ظهور بثور مؤلمة في الجسم؟.. كيفية التعامل والعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رموها في الشارع.. مستشفى هندي تحاول إخفاء جريمة طبية بالتخلص من المريضة

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

بالأسود في المقابر.. امرأة تقيم جنازة للاحتفال بحملها|شاهد

شاهد.. ردة فعل مفاجئة من فيل بعد سقوط حذاء طفل داخل حظيرته

فيديو

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

يتربى في عزكم.. أنغام تقدم ابنها للجمهور الكويتي لأول مرة

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ