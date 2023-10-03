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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين بيجو 3008 و ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023

الفرق بين بيجو 3008
الفرق بين بيجو 3008 و ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023

هناك عدد غير محدود من السيارات الجديدة المتوافرة داخل السوق المصري للسيارات موديل 2023 ، ولكن الآن اختلط الآمر علي الأشخاص المقبلين على الشراء وذلك بسبب تقارب أسعار السيارات الجديدة من فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات من بعضها البعض ، وجاءت تلك الزيادات بسبب الأزمات الطاحنة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ومنها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين بيجو 3008 و ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 :

سيارة بيجو 3008 موديل 2023 

1- بيجو 3008 الـ SUV الرياضية

سعه خزان وقود سيارة بيجو 3008 موديل 2023 يصل الي 53 لتر ، وتحتاج الي 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذي يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 165 حصان، وعزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعة بيجو 3008 القصوى الي 206 كم/ساعة .

- أسعار بيجو 3008 موديل 2023

بيجو 3008 موديل 2023 

تبدأ أسعار سيارة بيجو 3008 موديل 2023 من مليون و 414 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 699 ألف جنيه .

2- ام جى ار اكس 5 بلس الـ SUV

سيارة ام جى ار اكس 5 بلس

عزم دوران ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 يصل الي 275 نيوتن/متر، وتعطي قوة 171 حصان،  وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة ام جى ار اكس 5 بلس القصوى الي 190 كم/ساعة .

- أسعار ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023

ام جى ار اكس 5 بلس

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

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