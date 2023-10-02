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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو 301 ولا ستروين سي اليزيه .. من الأفضل "بالأسعار"

بيجو 301 وستروين
بيجو 301 وستروين سي اليزيه موديل 2023

تقدم شركة بيجو الفرنسية وقرينتها من نفس البلد ستروين، الكثير من السيارات القوية داخل السوق المصري، والتي تتنوع بين الهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا فئة السيدان، ومنهم النسخة بيجو 301 وستروين سي اليزيه، حيث تعد تلك النسختين هم ارخص سيارات زيرو تقدمها العلامتين التجارتين في مصر.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع “صدى البلد" الاخباري مقارنة بين السيارة بيجو 301  و ستروين سي اليزيه في السوق المصري

بيجو 301 

محرك السيارة بيجو 301 

 

  • رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1600 سي سي.
  • قوة اجمالية 115حصان.
  • عزم دوران 150 نيوتن متر.

 

تسارع السيارة بيجو 301 

 

  • تصل السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 12.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 188 كم/س.

 

استهلاك الوقود للسيارة بيجو 301 

 

  • تستهلك السيارة بيجو 301 نسبة من الوقود قدرها 6.6 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.

 

ناقل الحركة للسيارة بيجو 301 

 

  • تحتوي السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.
بيجو 301 
ستروين سي اليزيه 

محرك السيارة ستروين سي اليزيه 

 

  • رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1600 سي سي.
  • قوة 115 حصان.
  • 150 نيوتن متر من عزم الدوران.

 

تسارع السيارة ستروين سي اليزيه 

 

  • تستغرق السيارة ستروين سي اليزيه مدة زمنية قدرها 12.7 ثانية وصولاً من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 188 كيلومتر/س.

 

اسهتلاك الوقود للسيارة ستروين سي اليزيه 

 

  • يبلغ متوسط استهلاك السيارة ستروين سي اليزيه من الوقود نحو 7.3 لترات عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

ناقل الحركة للسيارة ستروين سي اليزيه 

 

  • تأتي السيارة ستروين سي اليزيه بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء 6 غيار يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.
ستروين سي اليزيه 

 

الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 301 وستروين سي اليزيه موديل 2023 

 

سعر بيجو 301 موديل 2023 

 

الفئة الاولى ACTIVE بيجو 301 موديل 2023 بسعر 669,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بيجو 301 موديل 2023 بسعر 699,990 جنيه.

 

سعر ستروين سي اليزيه 2023 

 

الفئة الاولى COMFORT ستروين سي اليزيه 2023 بسعر 674,000 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY ستروين سي اليزيه 2023 بسعر 729,000 جنيه.

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