سعر سكودا أوكتافيا 2023 بعد الأوفر برايس

تعتبر السيارة سكودا اوكتافيا 2023 واحدة من أشهر سيارات السيدان المطروحة في السوق المصري، حيث يتم تقديمها عبر باقة من الفئات وبسعر رسمي يتراوح بين مليون و350 الف جنيه ومليون 80 الف جنيه للفئة الاخيرة.

وتباع السيارة بقيمة اضافية بلغت 120 الف جنيه على أسعار الفئة الأولى، تحت مصطلح الاوفر برايس، من قبل بعض التجار والموزعين، والذي يعني فرض قيمة اضافية مقابل التسليم الفوري، وبذلك يصل سعر الفئة الاولى بعد هذه القيمة الغير رسمية إلى مليون و470 الف جنيه.

سكودا اوكتافيا 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة سكودا اوكتافيا 2023 في مصر وابرز مواصفتها الفنية.

تتوافر السيارة سكودا اوكتافيا 2023 بمحرك تيربو 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، والقدرة على الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثواني.

سكودا اوكتافيا 2023

وتتقلص هذه المدة إلى 6.7 ثانية، مع محرك 2000 سي سي "تيربو" للفئة RS، والذي يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 245 حصان، و370 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سكودا اوكتافيا 2023

سعر سكودا اوكتافيا 2023 الرسمي في مصر

الفئة الأولى AMBITION موديل 2023 بقيمة قدرها مليون 350 الف جنيه.

الفئة الثانية STYLE موديل 2023 بقيمة قدرها مليون 475 الف جنيه.

الفئة الثالثة STYLE PLUS موديل 2023 بقيمة قدرها مليون 550 الف جنيه.

الفئة الرابعة RS موديل 2023 بقيمة قدرها مليون 850 الف جنيه.