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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي كونا 2023 الجديدة في السعودية

هيونداي كونا موديل
هيونداي كونا موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي مجموعة متنوعة من السيارات الجديدة داخل السوق السعودي للسيارات، تشمل سيارات السيدان والكروس أوفر ومن أشهرها  كونا موديل 2023.

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هيونداي كونا موديل 2023

مواصفات سيارة هيونداي كونا موديل 2023

تعتمد سيارة هيونداي كونا موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2000 سي سي، مدعوم بمحرك كهربائي، يولد قوة تصل الى 150 حصان، بنظام الجر الأمامي للعجلات، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك. 

 

يبلغ معدل استهلاك الوقود في السيارة هيونداي كونا موديل 2023 الى 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر في الساعة.

هيونداي كونا موديل 2023

تأتي سيارة هيونداي كونا موديل 2023 من الداخلية مقصورة واسعة ومريحة توفر تجربة قيادة سلسة، ومزودة بـ 5 مقاعد أمامية مزودة بخاصية تدفئة المقاعد، ومغطاه بجلد مع الكانتارا الفاخر، مع شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة، ونظام ملاحة، وخاصية العرض على الزجاج الأمامي، مع نظام صوت فاخر.

 

تتوفر سيارة هيونداي كونا موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي وشبابي ويتضح ذلك من خلال الشبك الأمامية الضخمة التي تزين مقدمة السيارة، مع مصابيح LED، وأنوار الإشارات، وتكنولوجيا الشعاع العالي الذكي، والمرايا الخارجية بلون السيارة المتوفرة بتحكم كهربائي قابلة للطي تدعم التسخين، وفي الخلف، نرى المصابيح الخلفية LED.

هيونداي كونا موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي كونا موديل 2023 في السعودية

هيونداي كونا موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 91,235 ريال

هيونداي كونا موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 95,835 ريال

هيونداي كونا موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 99,285 ريال

 

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