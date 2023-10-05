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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه بليزر 2023 في السعودية

صدى البلد

تعتبر السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 أحد أبرز إصدارات العلامة التجارية الأمريكية في السوق السعودي، وتتميز بمنظومة الدفع الرباعي وأقوى مواصفات السلامة. 

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سعر شيفروليه بليزر 2023 في السعودية

أسعار السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023:

شيفروليه بليزر موديل 2023 الفئة 2.5L 1LT بسعر 177,226 ريال

شيفروليه بليزر موديل 2023 الفئة الثانية 3.6L V6 RS  بسعر 195,235 ريال

 

مواصفات شيفروليه بليزر موديل 2023

حصلت شيفروليه بليزر موديل 2023 على محرك سداسي الأسطوانات، بسعة 3600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 305 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 366 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي للعجلات.

 

تبلغ قياسات السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 نحو 4.862 للطول، و 1.948 للعرض، و1.702 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.863 متر.

 

حصلت السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 على أضواء نهارية LED، ومصابيح أمامية وخلفية LED ، الباب الخلفي كهربائي، ونوافد كهربائية أمامية و خلفية، وعجلات خلائطية.

سعر شيفروليه بليزر 2023 في السعودية

تأتي شيفروليه بليزر موديل 2023 بمجموعة من أحدث وسائل الأمن السلامة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ونظام الوسائد الهوائية Airbags، ومساعد الفرامل  BA، و منبه النقطة العمياء.

 

كما تتوفر شيفروليه بليزر موديل 2023 وفرامل قرصية، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا  EBD، ومنبه مغادرة المسار، وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، وكاميرا محيطة، وعرض مراقبة ضغط الإطارات/ والتحكم في الجر.

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