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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي فيرنا أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه .. شاهد

هيونداي فيرنا موديل
هيونداي فيرنا موديل 2012 السيدان الكورية

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب في اقتنائها عدد غير محدود من المصريين لما يتوافر بها من مميزات منها، قوة محركها، وسهولة إعادة بيعها ، وتوافر قطع غيارها ، وبالتالي هذه المميزات هي ما جعلت هناك أقبال شديد علي طرازات السيارات بداخل سوق المستعمل المصري .

هيونداي فيرنا موديل 2012 السيدان الكورية داخل سوق السيارات المصري

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هيونداي فيرنا موديل 2012 السيدان الكورية داخل سوق السيارات المصري

- محرك هيونداي فيرنا السيدان :

هيونداي فيرنا موديل 2012 السيدان الكورية داخل سوق السيارات المصري

تحصل سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتباع باللون الرمادي ، وتمكنت فيرنا السيدان من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي 2024 ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية .

- مواصفات فيرنا الكورية :

مقصورة هيونداي فيرنا موديل 2012 السيدان الكورية داخل سوق السيارات المصري

تحتوي سيارة هيونداي فيرنا الكورية موديل 2012 علي العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار هيونداي علي الحقيبة الخلفية .

- سعر هيونداي فيرنا موديل 2012 :

هيونداي فيرنا موديل 2012 السيدان الكورية داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 السيدان الكورية داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وأداء محركها .

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