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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري هيونداي VIVA "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

هيونداي VIVA موديل
هيونداي VIVA موديل 2008

استطاعت شركة هيونداي ان تقدم عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع الاصدارات سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو الموديلات، ومنها النسخة VIVA والتي تنتمي لعائلة السيدان.

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وظهرت السيارة هيونداي VIVA للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، وهي تحمل موديل 2008، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما تأتي بعدد كيلومترات وصل إلى 188 الف كم.

هيونداي VIVA موديل 2008

وتحتوي السيارة هيونداي VIVA موديل 2008 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع على 4 اطارات جديدة، بحسب البايانات المقدمة، بالاضافة إلى بطارية جافة جديدة ايضا، ورخصة سارية لمدة عام، ووجود عجلة قيادة باور، وجنوط سبور.

 

وتضم السيارة هيونداي VIVA موديل 2008 مكيف هواء، ومقصورة داخلية تبدو مطابقة للنسخة الشهيرة فيرنا، كما هو الحال ايضا بالنسبة للتصميم الخارجي، كما تضم من الداخل مرايات كهربائية التحكم، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، مع قفل مركزي للابواب، ونظام صوتي ترفيهي.

هيونداي VIVA موديل 2008

تستمد السيارة هيونداي VIVA 2008 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 94 حصان و125 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ابعاد خارجية بلغت 4.250 مم للطول الكلي، و1.670 مم للعرض، و1.370 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.440 مم.

 

سعر هيونداي VIVA موديل 2008

 

تباع السيارة هيونداي VIVA موديل 2008 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع عبر الانترنت بسعر 210 الف جنيه قابل للتفاوض ايضا، وننصح دومًا بالكشف الجيد داخليًا وخارجيًا للاطمئنان على الحالة العامة للسيارة قبل اتمام عملية الشراء.

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