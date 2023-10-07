سعر هيونداي ايونيك 5 الكهربائية موديل 2024 .. صور

تقدم شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، الكثير من الطرازات المتنوعة في السوق العالمي، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، أو التجهيزات الفنية والتقنية، مثل الاصدارات التي تعتمد على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، اشهرها النسخة ايونيك 5 موديل 2024.

هيونداي ايونيك 5

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار العالمية للسيارة هيونداي ايونيك 5 وابرز مواصفاتها الفنية.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي ايونيك 5

تعتمد السيارة هيونداي ايونيك 5 على محرك كهربائي بالمحور الخلفي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 168 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، بالاضافة إلى اصدارات اخرى تعتمد على محرك مثبت بالمحور الامامي يمكنه ضخة قوة اجمالية قدرها 320 حصان و605 نيوتن متر، وذلك لطرازات الدفع الكلي.

هيونداي ايونيك 5

الاسعار العالمية للسيارة الكهربائية هيونداي ايونيك 5

هيونداي ايونيك 5 فئة SE "دفع خلفي" بسعر يبدأ من يبدأ من 42,985 دولار أمريكي.

هيونداي ايونيك 5 فئة "5 SE" نظام دفع خلفي RWD بسعر يبدأ من 47,035 دولار أمريكي.

هيونداي ايونيك 5 فئة SEL "دفع خلفي" بسعر يبدأ من 48,585 دولار أمريكي.

هيونداي ايونيك 5 فئة LIMITED بسعر 54,685 دولار أمريكي.

هيونداي ايونيك 5 فئة SE "دفع كلي" بسعر يبدأ من 50,535 دولار أمريكي.

هيونداي ايونيك 5 فئة SEL "دفع كلي" بسعر يبدأ من 52,085 دولار أمريكي.

هيونداي ايونيك 5 LIMITED "دفع كلي" بسعر يبدأ من 58,585 دولار أمريكي.