تقدم شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، الكثير من السيارات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات والقدرات الفنية، أومن ناحية التصميم الهندسي بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا فئة الكروس اوفر، ومن بينهم النسخة الشهيرة بايون.

وظهرت السيارة هيونداي بايون للبيع في مصر عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الشأن، حيث تحمل موديل 2022 وتباع تحت مسمى "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر فقط، وتأتي هذه السيارة عبر فئة ELITE وهي التي تسبق فئة ULTIMATE عالية التجهيزات.

هيونداي بايون

مواصفات وتجهيزات السيارة هيونداي بايون

محرك 1400 سي سي.

4 سلندر.

قوة 100 حصان.

عزم دوران 134 نيوتن متر.

ناقل حركة 6 سرعات "أوتوماتيك".

تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 10.4 ثانية.

نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

حساسات ركن.

هيونداي بايون

كاميرا.

جنوط رياضية.

مثبت سرعة.

مكيف هواء.

مرايات كهربائية جانبية.

نظام صوتي ترفيهي.

انذار مانع للسرقة.

قفل مركزي للابواب.

هيونداي بايون

هيونداي بايون "كسر زيرو" بهذا السعر

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي بايون موديل 2022 فئة ELITEنحو 780 الف جنيه، بينما تباع النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 910 الف جنيه، اي بـ اوفر برايس يبلغ 130 الف جنيه، وتتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بين 680,000 جنيه و 815,000 جنيه، دون حساب قيمة الاوفر برايس الغير رسمية المفروضة من قبل بعض التجار والموزعين، والتي تتراوح بين 180 و200 الف جنيه للسيارة بايون.