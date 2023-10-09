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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر مناسب .. اشتري هيونداي I10 موديل 2012

هيونداي I10 موديل
هيونداي I10 موديل 2012

ظهرت السيارة هيونداي I10 موديل 2012 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، وتعد هذه النسخة واحدة من اصغر الطرازات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، وذلك عن فئة الهاتشباك.

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وتستخدم السيارة هيونداي I10 موديل 2012 محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1200 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 80 حصان، و114 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات "مانيوال" يدوي مكون من 5 غيارات، وبتقنية الدفع الامامي للعجلات.

هيونداي I10 موديل 2012 

وتأتي السيارة هيونداي I10 موديل 2012 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بطلاء خارجي باللون الازرق، وعدد كيلومترات تقدر بـ 97 الف كم، مع جنوط رياضية خماسية الاضلاع باللون الفضي، واطارات جديدة.

هيونداي I10 موديل 2012 

وتم عمل جميع الصيانات الدورية للسيارة، والتي شملت تغير جميع الزيوت والسيور، وتمتعت السيارة بحالة الفبريكا من الداخل، بينما تم اعادة الطلاء من الخارج، وتحتوي السيارة على مقاعد من الجلد وفرش للارضية بنفس الخامة ايضا.

هيونداي I10 موديل 2012 

وزودت السيارة هيونداي I10 موديل 2012 بمكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، مدخل AUX و USB، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى انذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، شاشة ملونة تعمل باللمس، كاميرا خلفية.

هيونداي I10 موديل 2012 

سعر هيونداي I10 موديل 2012 

 

تباع السيارة هيونداي I10 موديل 2012 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 265 الف جنيه، وكما تعودنا أن ننصح المقبلين على شراء اي سيارة مستعملة، بفحصها جيدًا داخليًا وخارجيًا بالاضافة إلى اتباع اعمال الفحص الفني.

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