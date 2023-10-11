هيونداي تجري تغييرات على سانتا كروز للمشاركة في رالي rebelle

تعود هيونداي مرة أخرى إلى رالي ريبيل Rebelle، من خلال سيارة بيك آب سانتا كروز معدلة بمجموعة من الترقيات المخصصة للطرق الوعرة مع بعض الإضافات المخصصة.

وأجرت هيونداي تعديلات "طفيفة" لإعداد سانتا كروز للرالي، من أبرزها إطارات Falken Wildpeak A/T3W الأكبر حجمًا للشاحنة مقاس 17 بوصة المخصصة للطرق الوعرة التي تعمل على "تعزيز الخلوص الأرضي" جنبًا إلى جنب مع مجموعة رفع Truxxx، التي ترفع المقدمة والخلفية بمقدار 1.5 و1.0 بوصة على التوالي.

هيونداي سانتا كروز

تحتوي "هيونداي سانتا كروز" على لوح انزلاقي ومصد أمامي تم تعديله خصيصا للرالي، مع أضواء جانبية.

في الأعلى، تتميز سانتا كروز بقضبان وإكسسوارات أصلية، وقضيب إضاءة مثبت على حامل السقف.

تأتي شاحنة البيك آب مع ملصقات على الهيكل من تصميم كبير مصممي الجرافيك في هيونداي بنورث أمريكا مات ماربل وكيلين جوستين المصمم المساعد.

ستتنافس سيارة سانتا كروز في فئة X-Cross أمام السيارات من العلامات التجارية الأخرى، من أبرزها سيارة كيا تيلورايد X-Pro التي تم إزاحة الستار عنها لأول مرة قبل بضعة أسابيع.

وأعطت كيا السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تيلورايد X-Pro نظام تعليق بقياس 1.5 بوصة، وإطارات BFGoodrich T/A K02، وعجلات بقياس 18 بوصة، وخطافات سحب، ليكون لديها 10 بوصات من الخلوص الأرضي.

أكدت هيونداي على صلابة سانتا كروز في وقت سابق من هذا العام من خلال تقديم طراز XRT الجديد موديل 2024. إنها ترتدي مشاعل حاجزة جديدة ودرجات جانبية وقضبان سرير وزخارف مزخرفة.

تتمتع شاحنة البيك آب من "هيونداي" بخيارين من مجموعة نقل الحركة، الأقوى والأعلى في الكفاءة هو المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر المزود بشاحن توربيني، يولد قوة 281 حصانًا و311 رطلًا من عزم الدوران، نظام دفع رباعي وناقل حركة مزدوج القابض ذو ثماني سرعات للعلامة التجارية. تبيع هيونداي أيضًا الشاحنة بمحرك سعة 2.5 لترًا يعمل بالتنفس الطبيعي بقوة 191 حصانًا.

الجدير بالذكر أن رالي ريبيل هذا العام، هو التحدي الملاحي على الطرق الوعرة المخصص للسيدات، وهو الحدث الثامن منذ إنشائه في عام 2016. وينطلق في 13 أكتوبر، حيث يتنقل المتنافسون على مسافة 1500 ميل في صحراء كاليفورنيا باستخدام بوصلة وخرائط ورقية فقط. تنص لوائح المسابقة على أن المركبات المتنافسة في سباق الجائزة الكبرى لزاما عليها فصل أي أجهزة متصلة بالإنترنت.