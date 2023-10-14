أفضل سعر .. اشتري هيونداي اكسنت RB موديل 2012

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في الامر، حيث جاءت السيارة لتحمل موديل 2012، مع تمتعها بتصميم السيدان الشهير، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما خاضت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 185 كيلومتر.

وتأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2012 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفبريكا من الداخل، بينما تم رش الاكصدامات والابواب الواقعة ناحية اليسار، بينما تأتي مصابيح أمامية حادة الشكل، بالاضافة إلى مصابيح للضباب، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية.

هيونداي اكسنت RB

وتضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2012 شاشة تعمل باللمس، مع نظام صوتي ترفيهي، و4 مكبرات، وزجاج كهربائي أمامي وخلفية، مع امكانية فتح حقيبة التخزين وتانك الوقود من الداخل، وقفل مركزي للابواب مع ريموت التحكم.

هيونداي اكسنت RB

وتستمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2012 قوتها من محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي النقلات، بينما جاءت السيارة بأبعاد خارجية بلغت 4370 مم للطول، و1705 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1455 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2570 مم.

هيونداي اكسنت RB

سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2012

تقدم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2012 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 350 الف جنيه.