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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار .. مقارنة بين كيا سيراتو وجاك J7 السيدان

مقارنة بالأسعار
مقارنة بالأسعار بين كيا سيراتو و جاك J7 السيدان

يوجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة جميع طرازات السيارات الحديثة موديل 2022 ، وتتوافر هذه السيارات بعد زيادة أسعار السيارات عالميا نتيجة مرورها بالعديد من الأزمات العالمية والتي كان منها، ارتفاع سعر الدولار ، وعدم توافر بعض الأجزاء التي تدخل في الصناعة .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر كيا سيراتو و جاك J7 السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري :

جاك J7 موديل 2022 الصينية

1- محرك جاك J7 موديل 2022 الصينية :

يصل عزم دوران سيارة جاك J7 الي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة حصانيه تصل الي 150 حصان ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

- أبعاد جاك J7 موديل 2022 :

جاك J7 موديل 2022 الصينية

تأتي سيارة جاك J7 موديل 2022 داخل سوق السيارات بطول 4772 مم، وعرض 1820 مم، وارتفاع 1492مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2760 مم .

- أسعار جاك J7 موديل 2022 السيدان :

الفئة الأولي من سيارة جاك J7 موديل 2022 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك J7 موديل 2022 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 889 ألف جنيه .

2- سعة محرك كيا سيراتو موديل 2022 الكورية :

 كيا سيراتو موديل 2022 الكورية

تنقل قوة سيارة كيا سيراتو موديل 2022 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وتنتج قوة حصانيه تصل الي 130 حصان ، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية .

- أبعاد  كيا سيراتو موديل 2022 :

تتوافر سيارة  كيا سيراتو موديل 2022 داخل سوق السيارات بطول 4640 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 150 مم، وطول قاعدة عجلاتها يصل الي 2700 مم .

 كيا سيراتو موديل 2022 الكورية

- سعر  كيا سيراتو موديل 2022 :

الفئة الثالثة من سيارة  كيا سيراتو موديل 2022 تباع بسعر 619 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة  كيا سيراتو موديل 2022 تباع بسعر 669 ألف جنيه .

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