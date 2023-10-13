كيا تكشف عن نسختها الجديدة K3 .. بقوة 152 حصانا |صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الكورية كيا الجنوبية من تألقها، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة K3، والتي يتم الترويج عنها عالميًا باطلالة السيدان والهاتشباك، إلى جانب تمتعها بالعديد من التجهيزات المميزة، سواء كانت من الناحية الفنية أو التقنية.

حصلت السيارة كيا K3 الجديدة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، مع مفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية التي تتسع لـ 390 لتر، مع وجود مصابيح أمامية تتسم بالشراسة، واضاءة LED، مع اضاءة نهارية، ومشتت هواء أمامي بمظهر رياضي، إلى جانب الكثير من اللمسات الانسيابية.

كيا K3 الجديدة

تجهيزات السيارة كيا K3 الجديدة

شاشة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة تتصل بلوحة العدادات.

حساسات حركة لسهولة التحكم.

مستشعرات ضوء ومطر.

مثبت سرعة.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

نظام صوتي ترفيهي.

مكيف هواء اوتوماتيكي.

كيا K3 الجديدة

كاميرا للمتابعة.

مرايات كهربائية جانبية "ضم".

نظام الوسائد الهوائية للحماية.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

برنامج التوزان الالكتروني ESP.

كيا K3 الجديدة

القدرات الفنية للسيارة كيا K3 الجديدة

تعتمد السيارة كيا K3 الجديدة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 123 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار بالاضافة إلى خيار يدوي، كما تقدم السيارة بمحرك اخر سعة 2000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 152 حصانا.