شاهد| سيارة بورشه باناميرا 2024 في جيلها الثالث

انطلقت سيارة بورشه باناميرا موديل 2024 ، داخل الأسواق بتحديثات جديدة تمت علي مقصورة القيادة ، وتظهر باناميرا بـ شاشات ثلاثية، ونظام تعليق هوائي من كايين، وتقدم بورشه باناميرا حاليا في جيلها الثالث.

مواصفات بورشه باناميرا موديل 2024

وتمتلك بورشه باناميرا مويل 2024 مجموعة من محركات E-Hybrid، وبها نظام تعليق هوائي نشط متطور، الجيل الأول من باناميرا قدم في عام 2009 وحصل على فيس ليفت في عام 2013، في حين ، ووصل الجيل الثاني عام 2016 وتم تحديثه في عام 2020 .

- محرك بورشه باناميرا موديل 2024 :

مواصفات بورشه باناميرا موديل 2024

تحصل سيارة بورشه باناميرا موديل 2024 علي قوتها من محرك 8 سلندر E-Hybrid سعه 4000 سي سي تيربو، بجانب بطارية سعتها 28.9 كيلووات/ساعة، تخرج قوة 187 حصان، وينتج المحركين معا قوة تصل الي 670 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 3 ثواني ، وتصل سرعتها القصوى الي 314 كم/ساعة .

- أبعاد بورشه باناميرا موديل 2024 :

تأتي سيارة ورشه باناميرا موديل 2024 بطول 5052 مم، وعرض 1938 مم، وارتفاع 1422 مم.

- مواصفات بورشه باناميرا موديل 2024 :

تحتوي سيارة بورشه باناميرا موديل 2024 علي العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، مصابيح أمامية LED Matrix قياسية، وفتحات تهوية جانبية، ونوافذ خلفية بدون إطار، وإطارات مقاس 21 بوصة، وتمتلك خط سقف مائل في الخلف، ويمكن فتح الجناح القابل للطي على مرحلتين، وبها مصابيح خلفية LED، وبها صداد خلفي منحوت.

مواصفات بورشه باناميرا موديل 2024

بالإضافة الي أن بورشه باناميرا موديل 2024 تحتوي علي شاشة ثلاثية، وشاشة اختيارية مقاس 10.9 بوصة للراكب الأمامي، ومجموعة عدادات رقمية مقاس 12.6 بوصة ، وشاشة تعمل باللمس للمعلومات والترفيه.