بورشه باناميرا 2024 تظهر خلال اختبارها| فيديو

ظهرت سيارة بورشه باناميرا موديل 2024 خلال اختبارها علي الطرق الأمريكية ، وذلك تمهيدا للكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

وتظهر باناميرا بدون أي تمويهات ، وجاءت بتصميم مميز وأنيق ، بالإضافة الي أنها أصبحت اكثر جاذبية .

بورشة باناميرا موديل 2024

تحتوي سيارة بورشه باناميرا موديل 2024 علي إضاءة LED رباعية النقاط ، وبها عناصر إضاءة كامل العرض ، وبها فتحة تهوية علي كل عجلة ، وبها صدادات قوية.

بورشة باناميرا موديل 2024

تأتي سيارة بورشة باناميرا موديل 2024 بجناح خلفي قابل للنشر، وبها 4 انابيب للعادم، وأقراص مكابح، وتمتلك شعار فريد من نوعه ، وستستمد باناميرا قوتها من محرك 8 سلندر .

بورشة باناميرا موديل 2024

تم تعديل وتحسين التصميم الداخلي بالكامل لسيارة بورشه باناميرا موديل 2024 ، بالاضافة لاحتوائها علي شاشة عدادات مقاس 12.6 بوصة، ويتم ربط شاشة المعلومات والترفيه المركزية بشاشة عرض أخرى مخصصة للراكب الأمامي .