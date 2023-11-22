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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه باناميرا 2024 تظهر خلال اختبارها| فيديو

بورشة باناميرا موديل
بورشة باناميرا موديل 2024

ظهرت سيارة بورشه باناميرا موديل  2024 خلال اختبارها علي الطرق الأمريكية ، وذلك تمهيدا للكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

 وتظهر باناميرا  بدون أي تمويهات ، وجاءت بتصميم مميز وأنيق ، بالإضافة الي أنها أصبحت اكثر جاذبية .

بورشة باناميرا  موديل 2024 

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تحتوي سيارة بورشه باناميرا  موديل 2024 علي إضاءة LED رباعية النقاط ، وبها عناصر إضاءة كامل العرض ، وبها فتحة تهوية علي كل عجلة ، وبها صدادات قوية.

بورشة باناميرا  موديل 2024 

تأتي سيارة بورشة باناميرا  موديل 2024 بجناح خلفي قابل للنشر، وبها 4 انابيب للعادم، وأقراص مكابح، وتمتلك شعار فريد من نوعه ، وستستمد باناميرا قوتها من محرك 8 سلندر .

بورشة باناميرا  موديل 2024 

تم تعديل وتحسين التصميم الداخلي بالكامل لسيارة بورشه باناميرا  موديل 2024 ، بالاضافة لاحتوائها علي شاشة عدادات مقاس 12.6 بوصة، ويتم ربط شاشة المعلومات والترفيه المركزية بشاشة عرض أخرى مخصصة للراكب الأمامي .

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