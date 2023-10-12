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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه تحتفل بمرور 75 عامًا من التميز بمجموعة كتب مثيرة

بورشه تحتفل بمرور
بورشه تحتفل بمرور 75 عامًا من التميز بمجموعة كتب مثيرة

يمثل عام 2023 علامة بارزة في تاريخ بورشه، حيث تحتفل الشركة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها.

وبالتزامن مع هذه المناسبة، يحتفل معرض فرانكفورت للكتاب أيضًا بنسخته الخامسة والسبعين، ما يجعله منصة مثالية لشركة صناعة السيارات لعرض تاريخها الغني من خلال سلسلة من إصدارات الكتب الجذابة.

بورشه تحتفل بمرور 75 عامًا من التميز بمجموعة كتب مثيرة

تعاونت دار النشر Porsche's Edition Porsche Museum مع العديد من الناشرين لإنشاء مجموعة من الكتب التي تتعمق في تراث العلامة التجارية ونماذجها المميزة. 

أحد أبرز الأحداث هو كتاب الذكرى السنوية الرسمي، مدفوعة بالأحلام - 75 عامًا من سيارات بورشه الرياضية، والذي يأخذ القراء في رحلة عبر تاريخ بورشه، مع قصص ملهمة ورؤى من الرئيس التنفيذي لشركة بورشه أوليفر بلوم ورئيس قسم التصميم مايكل ماور، وألق نظرة على مستقبل العلامة التجارية وهي تتطلع إلى عام 2048 والذكرى المئوية لتأسيس بورشه.

بورشه تحتفل بمرور 75 عامًا من التميز بمجموعة كتب مثيرة

يستكشف الكتاب المصور Artifacts هوية بورشه من خلال أشياء مختارة بعناية من مخازن الشركة. 

يقدم هذا الكتاب الكبير الحجم منظورًا فريدًا لتاريخ بورشه، ويكشف عن القصص وراء كل معرض.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن لمحة تاريخية عن رحلة بورشه، تقدم بورشه كرونيك تاريخ الشركة الحافل بالأحداث بالنسختين الألمانية والإنجليزية. 

ويغطي بدايات الشركة في عام 1931، ومولد أول سيارة بورشه الرياضية في عام 1948، والاحتفالات بالذكرى السنوية عام 2023.

بورشه تحتفل بمرور 75 عامًا من التميز بمجموعة كتب مثيرة

تقدم السيرة الذاتية لـ Ferry Porsche، المتوفرة مرة أخرى باللغتين الألمانية والإنجليزية، نظرة عميقة في حياة المؤسس صاحب الرؤية للشركة.

بصفته الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإشراف، لعب دورًا محوريًا في تحويل بورش إلى شركة تصنيع سيارات رياضية رائدة عالميًا. 

وأخيرًا، يمكن لعشاق بورشه استكشاف الإصدار الرابع الموسع والمعدل من بورشه 911 x 911، الذي يحتفل بالذكرى الستين لميلاد 911 الأيقوني.

ويعرض هذا الإصدار، المتوفر بخمس لغات، قصة السيارة الرياضية المحبوبة من خلال الصور والرسومات والأفلام، وإعلانات من أرشيف الشركة.

بورشه تحتفل بمرور 75 عامًا من التميز بمجموعة كتب مثيرة

في الشهر الماضي، أحدثت شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في شتوتغارت ضجة مع شيء مختلف تمامًا - الظهور الأول لسيارة بورش 911 GT3 R rennsport (مع حرف R صغير)، والتي سيتم إنتاج 77 نموذجًا منها فقط.

هذه ليست آلة قانونية للشوارع وتتميز بجناح خلفي ضخم ومحرك بسعة 4.2 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي تحت غطاء المحرك. 

السيارة ليست قانونية في الشوارع وكل وحدة من الوحدات الـ 77 التي سيتم تجميعها تبدأ بسعر 1,046,000 دولار.

Porsche s Porsche Porsche Museum صناعة السيارات Ferry Porsche GT3

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