سعر جيلي جيومتري C الكهربائية 2024 بالسوق المصري

تواصل السيارة جيلي جيومتري C تعزيز تواجدها بالسوق المصري بعد طرح موديلات 2024، وتقدم السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و699.900 الف جنيه، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز السيارات التي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية المقدمة من العلامة التجارية الصينية.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار جيلي جيومتري C موديل 2024 الرسمية في مصر، مع استعراض ابرز المواصفات الفنية.

جيلي جيومتري C موديل 2024

أبعاد السيارة جيلي جيومتري C

طول قاعدة العجلات 2700 مم.

ارتفاع السيارة الكلي 1560 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "مستوى الخلوص" 140 مم.

الطول الكلي للسيارة 4432 مم.

العرض الكلي للسيارة 1833 مم.

جيلي جيومتري C موديل 2024

قدرات وتجهيزات السيارة جيلي جيومتري C

محرك كهربائي بقوة 201 حصانا.

عزم دوران 310 نيوتن متر.

بطارية سعة 53 كيلووات/70 كيلووات.

مدى سير بين 400 و 550 كيلومتر.

مدة زمنية تستغرق 7 ثواني وصولًا من 0 لـ 100 كيلومتر.

مرايات كهربائية جانبية.

مقاعد ذات تحكم كهربائي.

جيلي جيومتري C موديل 2024

مكيف هواء.

نظام ترفيهي.

ابواب تعمل باللمس.

شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة.

فتحة سقف بانوراما.

ريموت تحكم.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

زجاج خلفي مظلل.

جيلي جيومتري C موديل 2024

مثبت سرعة.

انذار.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

جنوط رياضية.

كاميرا.

حساسات حركة.

جيلي جيومتري C موديل 2024

اسعار جيلي جيومتري C موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك EV 400 جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر 1,699,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك EV 550 جيلي جيومتري C موديل 2024 بسعر 1,799,900 جنيه.