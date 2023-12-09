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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي تكشف عن أحدث سيارتها الكهربائية بمعرض الرياض

صدى البلد

كشفت العلامة التجارية الصينية جيلي عن أحدث إصدارتها الكهربائية الجديدة E8 لأول مرة خارج الصين، بالإضافة لسياراتي Preface و Emgrand Methanol وذلك خلال فعاليات معرض الرياض الدولي للسيارات في المملكة العربية السعودية، مما يُبشر بعصر جديد من تقنيات السيارات الكهربائية.

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تسعى جيلي الى تعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتنقل المستدام، وستتميز E8 بمدى قيادة متميز يصل إلى 665 كم ومزود بمحرك مزدوج بتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.49 ثانية فقط، في حين يضمن تصميمها الانسيابي الأكثر كفاءة من الرصاصة تجربة قيادة سلسة وديناميكية.

 

ستتوفر سيارة جيلي E8 الجديدة بنظام الشحن السريع بقوة 800 فولت قادر على إضافة مدى قيادة يصل إلى 180 كيلومترًا في 5 دقائق فقط مما يضع معيارًا جديدًا لكفاءة السيارات الكهربائية.

 

ستعتمد سيارة جيلي E8 على محرك سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني وناقل حركة ثنائي القابض ذي 7 سرعات وتقدم تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.9 ثانية فقط، وبذلك فهي تجمع بين الفخامة والأداء المبهج.

 

من الداخل، ستاتي سيارة جيلي E8 بشاشة فاخرة بدقة 8k للركاب، وستتميز المقصورة الداخلية بشاشة عرض مركزية مقاس 13.2 بوصة، وتقدم تجربة صوتية لا مثيل لها حيث إنها مزودة بعدد 12 سماعة طراز إنفينيتي، متضمنة سماعة مدمجة في مسند الرأس.

 

وكشفت جيلى عن سيارتها Emgrand Methanol الرائدة، وهي السيارة الأولى من نوعها التي تعمل بمحرك ميثانول مستدام. ويتحدى هذا النموذج المصادر التقليدية لوقود السيارات، ويوضح التزام جيلي بالتطور والتقدم بتقنيات جديدة ومستدامة في قطاع السيارات.

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