أسغلت تويوتا فعاليات معرض الرياض الدولي للسيارات للكشف عن أحدث خططها وإصداراتها المستقبلية لعام 2024، وعلى رأسها السيارات الكهربائية والهجينة.

تويوتا تكشف عن أحدث سياراتها الجديدة في معرض الرياض

قدمت تويوتا أول سيارة كهربائية لها بالكامل لها في السوق السعودي bZ4X، ,التي ستتوفر بفئتين الأولى بمحرك كهربائي أمامي بقوة 201 حصان وعزم 265 نيوتن متر والثانية مزودة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 215 حصان وعزم 336 نيوتن متر ونظام دفع كلي، وتدعم السيارة مدى ثابت 450 كيلومتر لجميع الفئات.

تويوتا تكشف عن أحدث سياراتها الجديدة في معرض الرياض

كما أستغلت تويوتا الحدث وكشفت تويوتا الستار عن راف 4 الهجينة، والمدعومة بمحرك يتألف من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر مع محرك كهربائي، وتبلغ القوة الاجمالية 214 حصانا مع الدفع الأمامي و 219 حصان مع الدفع الكلي، ويبلغ العزم الدوران 221 نيوتن متر، في حين أن العزم الكهربائي وحده 121 نيوتن متر، وتأتي بناقل حركة CVT، وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود 23 كم/ لتر مع الدفع الأمامي و 22.2 كم/ لتر مع الدفع الكلي.

أستعرضت تويوتا سيارة ميراي الجديدة والمزودة بمحرك يعمل بالهيدروجين، وتتميز سير يبلغ 630 كيلومتر، مع منظومة دفع خلفي تولد قوة 185 حصان.

كان حضور السيارات الرياضية مميزاً في المعرض وخاصة سيارات تويوتا لاندكروزر و سوبرا و 68. كما ظهرت تويوتا شاص.