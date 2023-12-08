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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة .. فولكس فاجن جولف بخصم يصل لـ70%

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن باقة من السيارات الجديدة المميزة في السوق المصري، من أشهرها فولكس فاجن جولف، والتي تتميز بتصميمها الهاتشباك الأنيق. 


تعتبر فولكس فاجن جولف من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة استيراد سيارات المغتربين التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق، وشهدت تخفيضاً يصل الى 70%.

فولكس فاجن جولف

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 

فولكس فاجن جولف

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن جولف (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي

 

فولكس فاجن جولف موديل 2019 بقيمة 4,031 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2020 بقيمة 4,396 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2021 بقيمة 5,301 دولار.

فولكس فاجن جولف موديل 2022 بقيمة 5,644 دولارا.

فولكس فاجن جولف موديل 2023 بقيمة 6,039 دولارا.

فولكس فاجن الفئة الكاملة الوديعة البنكية محرك 1600 جولف

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