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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فحوصات شهرية ضرورية للحفاظ على سيارتك

صدى البلد

تتطلب السيارات عناية خاصة وفحوصات دائمة للحفاظ على حالتها الفنية في أفضل حال وعدم تعرضها لأعطال ميكانيكية مفاجأة، قد تعرض حياة السائق والركاب للخطر.

 

أهم الفحوصات التي يجب القيام بها كل شهر للحفاظ على سيارتك

  • زيت الدركسيون

يؤدي نقص زيت المقود الى ثقلة، لهذا بفحصة كل شهر وعند كل سفر بالسيارة لتجنب المشاكل.

  • فحص سائل التبريد في السيارة

يؤدي نقصان سائل التبريد يعني ارتفاع حرارة المحرك وبالتالي تلفه والتصاق أجزاء المحرك ببعضها البعض وتكسر الأجزاء داخله.

  • فحص الزيوت

عند فقدان زيت المحرك لـ اللزوجة أو وجود نقص كبير به لسبب ما هذا قد يؤدي الى تلف كلي للمحرك.

  • زيت الفرامل

يؤدي نقصان زيت الفرامل الى وجود خطر على السلامة، لأن نقص زيت الفرامل يعني أن الفرامل لن تعمل.

  • فحص ضغط عجلات السيارة

يهمل السائقين ضغط الإطارات ولا يقوم بمراقبته لأنه لا يعلم الأضرار التي قد يسببها انخفاض ضغط الإطار. فقد يؤدي الإطار الذي ضغطه منخفض الى انفجاره في أي لحظة.

الفحوصات سائل التبريد زيت الفرامل عجلات السيارة زيت الدركسيون الدركسيون

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