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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. استيراد سيارة بيجو 3008 بدون جمارك

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية بيجو باقة من أشهر إصدارات الكروس أوفر، ومن بينها سيارة بيجو 3008 الشهيرة، كما شهدت تخفيضًا لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها يصل إلى 70%.

بيجو 3008

وكان قد وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

بيجو 3008

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة بيجو 3008 الفئة الكاملة 

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد بيجو 3008 موديل 2023 نحو 7.001 دولار.

 

 

بيجو 3008 بيجو دعاء صلاة الاستخارة موديل 2023 الكروس اوفر الوديعة الدولارية

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