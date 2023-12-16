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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني أوروس تستعد لمهام جديدة داخل أسطول الشرطة الإيطالية|صور

صدى البلد

تستعد السيارة لامبورجيني أوروس للالتحاق بالخدمة الشرطية الإيطالية، كونها واحدة من اقوى السيارات الرياضية الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تضم السيارة باقة من القدرات الفنية والتقنية عالية الاداء، والتي تعطي الافضلية من ناحية الاداء القوي والتسارع.

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لامبورجيني أوروس النسخة الشرطية 

وتأتي السيارة لامبورجيني أوروس التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بشكل خارجي يتناسب مع المهام الخاصة بها، بالاضافة إلى طلاء باللون الازرق الكلاسيكي مع تداخل اللون الابيض، إلى جانب شعارات الشرطة، وجنوط رياضية انيقة المظهر باللون الاسود، وتمت عملية الطلاء الخاص بهذه النسخة بواسطة سنترو ستايل الخاص بلامبورجيني.

لامبورجيني أوروس النسخة الشرطية 

وجاءت السيارة لامبورجيني أوروس بعدد من التعديلات التي تتضمن، جهاز لتنظيم ضربات القلب، وشاشة قابلة للطي تم تثبيتها فوق لوحة القيادة لعرض الرسائل، بالاضافة إلى تعديل يتضمن صندوق مدرع لحمل الأسلحة، وتركيب شريط ضوئي ازرق إلى جانب صفارات الانذار التي تعمل بنغمة ثنائية.

لامبورجيني أوروس النسخة الشرطية 

القدرات الفنية للسيارة لامبورجيني أوروس 

لامبورجيني أوروس النسخة الشرطية 

تستخدم النسخة الرياضية الخارقة لامبورجيني أوروس، محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 مزدوج التيربو، يستطيع ان يضخ قوة إجمالية قدرها 666 حصانا و850 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

لامبورجيني أوروس النسخة الشرطية 

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 305 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها هذه النسخة، يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.3 ثانية.

لامبورجيني أوروس النسخة الشرطية 
لامبورجيني آوروس SUV الشرطية الإيطالية سيارة لامبورجيني أوروس

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