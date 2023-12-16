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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه كايين 2023 للبيع بهذا السعر في مصر

بورشه كايين 2023
بورشه كايين 2023

استطاعت شركة بورشه عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، أن تقدم العديد من الطرازات المتنوعة والمختلفة حول العالم، بين السيدان والهاتشباك ذات المفهوم الرياضي، بالاضافة إلى سيارات الـ SUV الشهيرة ومن أبرزها النسخة كايين.

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وظهرت السيارة بورشه كايين موديل 2023، للبيع في مصر عبر الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت حالة الزيرو بالكامل، مع مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، كما لم ترخص من قبل.

 بورشه كايين 2023 

وتحتوي السيارة بورشه كايين 2023 على مقصورة تتسم بالفخامة، تضم مقاعد من الجلد الفاخر، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع باقة من تقنيات الدعم والمساعدة، وشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

 بورشه كايين 2023 

وتأتي السيارة بورشه كايين 2023 بفتحة سقف بانوراما زجاجية، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، مع ناحية خلفية مسحوبة وسبويلر رياضي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، ونظام عادم مزدوج المخارج، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ووسائد هوائية أمامية وستارية وخلفية.

 بورشه كايين 2023 

تأتي السيارة بورشه كايين 2023 تحت طرازات GTS التي دعمت عادة بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، بقوة 440 حصانا، و600 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع مدة تسارع تقدر بـ 5.2 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة

 بورشه كايين 2023 

سعر السيارة بورشه كايين 2023 

 

وتباع السيارة بورشه كايين 2023 بعد ما ظهرت على الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بقيمة سعرية بلغت 12 مليون جنيه.

 بورشه كايين 2023 
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