ما هي أرخص سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر.. وكم سعرها؟

تقدم شركة BMW الالمانية العريقة ورائدة صانعة السيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV أو الكروس أوفر أيضا.

وتعتبر السيارة بي ام دابليو X1 واحدة من ابرز السيارات التي تقدمها العلامة التجارية الالمانية في مصر، وذلك تحت موديلات 2024 الجديدة، كما تعد هذه النسخة هي ارخص اصدارات BMW المطروحة في مصر، عن فئة الطرازات الرياضية.

BMW X1 2024

مواصفات وتجهيزات بي ام دابليو X1 موديل 2024

حساسات حركة أمامية وخلفية.

كاميرا خلفية و360 درجة.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

جنوط رياضية.

مثبت سرعة.

خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

مقاعد ذات تحكم كهربائي.

BMW X1 2024

مرايات جانبية كهربائية.

نظام صوتي ترفيهي ومكبرات.

شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

عجلة قيادة "مالتي فانكشن".

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

قفل مركزي مع ريموت تحكم وانذار.

فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني وتجاوز المرتفعات والمنحدرات.

وسائد هوائية للحماية.

BMW X1 2024

محرك تيربو سعة 1500 سي سي.

قوة اجمالية 140 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران.

السرعة القصوى للسيارة تصل لـ 208 كم/س.

ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

تحقق السيارة 9.2 ثواني وصولاً من وضع الثبات 0 إلى 100 كم/س.

استهلاك السيارة من الوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW X1 2024

اسعار بي ام دابليو X1 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك XLINE بي ام دابليو X1 موديل 2024 بسعر 2 مليون و250 الف جنيه.

الفئة الثانية M SPORT بي ام دابليو X1 موديل 2024 بسعر 2 مليون و500 الف جنيه.