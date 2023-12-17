عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ما هي أرخص سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر.. وكم سعرها؟

BMW X1 2024
BMW X1 2024

تقدم شركة BMW الالمانية العريقة ورائدة صانعة السيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV أو الكروس أوفر أيضا.

بديلة رينو لوجان.. أرخص سيارة سيدان تقدمها العلامة الفرنسية في مصر

أرخص سيارات صينية رياضية في مصر.. اركب جديد

أرخص سيارة أوتوماتيك بالسوق المصري.. اعرف سعرها

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. اعرف الأسعار

وتعتبر السيارة بي ام دابليو X1 واحدة من ابرز السيارات التي تقدمها العلامة التجارية الالمانية في مصر، وذلك تحت موديلات 2024 الجديدة، كما تعد هذه النسخة هي ارخص اصدارات BMW المطروحة في مصر، عن فئة الطرازات الرياضية.

BMW X1 2024

مواصفات وتجهيزات بي ام دابليو X1 موديل 2024

 

  • حساسات حركة أمامية وخلفية.
  • كاميرا خلفية و360 درجة.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • جنوط رياضية.
  • مثبت سرعة.
  • خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.
  • مقاعد ذات تحكم كهربائي.
BMW X1 2024
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • نظام صوتي ترفيهي ومكبرات.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.
  • عجلة قيادة "مالتي فانكشن".
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • قفل مركزي مع ريموت تحكم وانذار.
  • فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني وتجاوز المرتفعات والمنحدرات.
  • وسائد هوائية للحماية.
BMW X1 2024
  • محرك تيربو سعة 1500 سي سي.
  • قوة اجمالية 140 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • السرعة القصوى للسيارة تصل لـ 208 كم/س.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.
  • تحقق السيارة 9.2 ثواني وصولاً من وضع الثبات 0 إلى 100 كم/س.
  • استهلاك السيارة من الوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
BMW X1 2024

اسعار بي ام دابليو X1 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك XLINE بي ام دابليو X1 موديل 2024 بسعر 2 مليون و250 الف جنيه.

الفئة الثانية M SPORT بي ام دابليو X1 موديل 2024 بسعر 2 مليون و500 الف جنيه.

BMW X1 2024
BMW تقنية الفار بي ام دابليو X1 بي ام دابليو X1 موديل 2024 اسعار بي ام دابليو X1 اسعار بي ام دابليو X1 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

5 سيارات مستعملة في مصر بـ 200 ألف جنيه

لامبورجيني أوروس تستعد لمهام جديدة داخل أسطول الشرطة الإيطالية|صور

بأفضل سعر .. اشتري شيفروليه لانوس موديل 2012 .. صور

اركب رينو ميجان 2022 أعلى فئة "أوتوماتيك" بهذا السعر

بـ 160 ألف جنيه .. اركب هذه السيارة الشبابية

بورشه كايين 2023 للبيع بهذا السعر في مصر

سعر جيلي جيومتري C الكهربائية 2024 بالسوق المصري

بديلة رينو لوجان.. أرخص سيارة سيدان تقدمها العلامة الفرنسية في مصر

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية تعلن إحصائية جديدة لشهداء غزة

ولاية سودانية تعلن حظر التجول بسبب الظروف الأمنية

الأهلي في المونديال| مروان عطية: جاهزون لمباراة فلومينينسي.. وهدفنا الفوز

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

وزيرة الخارجية الفرنسية تطالب بهدنة عاجلة لإنقاذ 2 مليون فلسطيني من الجوع

7 مجالات.. وظائف خالية بشركة مياه الشرب بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

فيديو

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ