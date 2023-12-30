سوزوكي فيتار 2023 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

تباع السيارة سوزوكي فيتارا 2023 على الانترنت بحالة الزيرو، بعد ان ظهرت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي تحمل مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وضمن الفئة الاعلى تجهيزًا، وتعد هذه النسخة من اشهر اصدارات العلامة التجارية اليابانية سوزوكي عن فئة السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV.
وتضم السيارة سوزوكي فيتارا والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عدد من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية ضم، فتجة سقف بانوراما، مثبت سرعة، جنوط رياضية، قفل مركزي للابواب، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف.
وتحتوي سوزوكي فيتارا 2023 على سبويلر رياضي خلفي، اضاءة نهارية LED، مصابيح حادة الشكل، زر تشغيل وايقاف السيارة، بصمة لفتح السيارة واعادة الاغلاق، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، زجاج خلفي مظلل، مانع السرقة ايموبليزر.
وتأتي سوزوكي فيتارا 2023 بنظام الحماية الخاص بالوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، ودعم الفرامل، مع مساعدة السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.
وتستمد سوزوكي فيتارا 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 120 حصان، سعة 1600 سي سي، وعزم دوران يبلغ 156 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار، واستهلاك للووقد بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر، مع مدة تسارع تقدر بـ 13 ثانية وصولا من 0 لـ 100 كيلومتر/س
سعر السيارة سوزوكي فيتارا 2023
تباع السيارة سوزوكي فيتارا 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة الزيرو، وبسعر يبلغ مليون و300 الف جنيه.