كيا سبورتاج TOPLINE كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

تباع السيارة كيا سبورتاج موديل 2022، عبر الانترنت بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 4.500 كيلومتر فقط، وتحت حالة كسر الزيرو، بالاضافة إلى انتمائها للفئة TOPLINE.

وتأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بحالة الفبريقا من الداخل والخارج، مع عدد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما زجاجية، شاشة كبيرة الحجم من الداخل لعرض الوسائط المتعددة والبيانات ايضا، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وفرامل يد الكترونية، وناقل سرعات باللمس وبقدرات نقل أوتوماتيكية.

كيا سبورتاج

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 زر تشغيل وإيقاف المحرك، مع مرايا جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع نظام صوتي ترفيهي، وزجاج خلفي مظلل، بالاضافة إلى جنوط رياضية، مصابيح ضباب، فرش جلد، وسائد هوائية أمامية وخلفية.

كيا سبورتاج

وتحتوي السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 على حساسات ركن، نظام مانع السرقة، كاميرا، بلوتوث، سبويلر خلفي، مقاعد ذات تحكم كهربائي، اضاءة LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع أبعاد بلغت 4515 مم للطول، و1865 مم للعرض، وبارتفاع كلي بلغ 1650 مم.

كيا سبورتاج

وتعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن متر، وتصميم رياضي ينتمي إلى عائلة الـ SUV.

كيا سبورتاج

سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2022

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 "كسر زيرو" للبيع على الانترنت، بقيمة قدرها مليون و670 ألف جنيه.