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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج 2023 للبيع بحالة «كسر الزيرو».. اعرف سعرها

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2023

تعتبر السيارة كيا سبورتاج، واحدة من أبرز الإصدارات التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، حيث تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام، ويتم تقديمها رسميًا عبر 6 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يتراوح بين مليون و709 آلاف و900 جنيه، وبين 2 مليون و189 ألفا و900 جنيه، لموديلات 2024.

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كيا سبورتاج موديل 2023

وظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، للبيع على الانترنت، عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد ان قطعت مسافة لم تتعد حاجز الـ 1500 كيلومتر، مع انتمائها للفئة GT-LINE، واحتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

كيا سبورتاج موديل 2023

وتأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات ومنها، نظام صوتي ترفيهي، مرايات كهربائية جانبية، نوافذ أمامية وخلفية ذات تحكم كهربائي، وزجاج خلفي مظلل، مع مكيف هواء، وريموت تحكم، فرش جلد، حساسات ركن، كاميرا للتحكم.

كيا سبورتاج موديل 2023

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، جنوط رياضية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، والثبات الالكتروني.

كيا سبورتاج موديل 2023

وتأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، بقوة 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن متر، سعة  1600 سي سي تيربو، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 "كسر الزيرو" 

 

تباع السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على الانترنت بحالة كسر الزيرو، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة عبر الإنترنت في هذا المجال بسعر 2 مليون 160 ألف جنيه.

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