عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار رسمية جديدة لـ كيا سبورتاج 2024 .. اعرف بكام

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2024

تجاوزت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 حاجر الـ 2 مليون جنيه رسميًا وللمرة الأولى في تاريخها، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة قدرها 190 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

كيا تقدم سياتها الجديدة "سونيت" 2024 "FACELIFT" .. صور

كيا سبورتاج 2024 هاي لاين للبيع بهذا السعر

كيا سيلتوس 2023 كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

كيا سبورتاج موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر الحديثة، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الخاصة بهذه النسخة.

كيا سبورتاج موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024

 

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك طراز DCT مكون من 7 غيارات.

كيا سبورتاج موديل 2024

احدث اسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر الرسمية 

 

الفئة الأولى كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و709 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و519 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و829 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و639 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و979 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و789 ألف و900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 2 مليون و109 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و919 ألف و900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 2 مليون و159 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و969 ألف و900 جنيه.

الفئة السادسة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 2 مليون و189 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و999 ألف و900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2024
كيا سبورتاج تقنية الفار SUV سبورتاج موديل 2024 كيا سبورتاج موديل 2024 الأسعار الرسمية اسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

ارتفاعات تصل لـ65 ألف جنيه .. أسعار نيسان صني الجديدة

نيسان في الصدارة..حجم مبيعات السيارات اليابانية والكورية والصينية خلال 2023

بقوة 700 حصان .. شاهد أقوى تعديل لـ مرسيدس CLK 200

أسعار جيلي كول راي الجديدة موديل 2024 .. صور

كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

حصاد 2023 .. السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً في مصر "بالأسعار"

كيا تقدم سياتها الجديدة "سونيت" 2024 "FACELIFT" .. صور

أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر

ترشيحاتنا

برونزية العالم| تحرك فريق الأهلي لمعلب مباراة أوراوا ريد الياباني

شاهد.. استعدادات ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني

الجثة بحوزة المقاومة.. مستوطنة نيرعوز تعلن وفاة أحد الرهائن لدى حماس

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. اقرأها الآن لا تفوت فضلها

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

بالستر واللباس والزينة.. خطيب المسجد الحرام: الله كرم بني آدم على سائر المخلوقات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تتألق في إطلالة مميزة من تركيا.. شاهد

فوائد وضع ماء الورد على الشفاة.. النتيجة ستدهشك

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ