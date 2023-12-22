أسعار رسمية جديدة لـ كيا سبورتاج 2024 .. اعرف بكام

تجاوزت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 حاجر الـ 2 مليون جنيه رسميًا وللمرة الأولى في تاريخها، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة قدرها 190 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

كيا سبورتاج موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر الحديثة، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الخاصة بهذه النسخة.

كيا سبورتاج موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك طراز DCT مكون من 7 غيارات.

كيا سبورتاج موديل 2024

احدث اسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر الرسمية

الفئة الأولى كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و709 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و519 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و829 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و639 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر مليون و979 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و789 ألف و900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 2 مليون و109 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و919 ألف و900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 2 مليون و159 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و969 ألف و900 جنيه.

الفئة السادسة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 2 مليون و189 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و999 ألف و900 جنيه.