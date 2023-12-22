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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

كيا بيكانتو موديل
كيا بيكانتو موديل 2023

تعتبر السيارة كيا بيكانتو، واحدة من اشهر الاصدارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، حيث تنتمي إلى عائلة الهاتشباك صغيرة الحجم، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها كل نسخة بحسب الفئة والاجيال المقدمة من هذه الايقونة، بالاضافة إلى سعة المحرك المناسبة المنخفضة والتي جعلت السيارة من ابرز الاصدارات الموفرة للوقود.

كيا بيكانتو موديل 2023 

وظهرت السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 للبيع على الانترنت، وهي بحالة الزيرو، حيث سجل عداد الكيلومترات مسافة قدرها 10 كم فقط، بالاضافة إلى تمتع السيارة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، ومن ابرز مميزاتها ايضا الاعتماد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

كيا بيكانتو موديل 2023 

وتأتي السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعدد من التجهيزات ومنها، جنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، زجاج خلفي معتم، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومصابيح أمامية حادة الشكل، بالاضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود اللامع.

كيا بيكانتو موديل 2023 

وتضم السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، ومكيف هواء، وريموت تحكم، قفل مركزي للابواب، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، راديو، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى وجود وسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS و EBD.

كيا بيكانتو موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة كيا بيكانتو موديل 2023

 

تحتوي السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 على محرك سعة 1200 سي سي، بقوة 84 حصان و122 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع معدل استهلاك للوقود يصل لـ 6 لترات لكل 100 كيلومتر، ومدة زمنية تستغرق 13.7 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

كيا بيكانتو موديل 2023 

سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 

 

تقدم السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 على الانترنت، بعد ماظهرت للبيع بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر 800 الف جنيه.

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كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

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