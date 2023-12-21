كيا تقدم سياتها الجديدة "سونيت" 2024 "FACELIFT" .. صور

تعزز إصدارات شركة كيا الكورية الجنوبية، من تواجدها داخل السوق الهندي، بعد أن كشفت عن نسختها سونيت موديل 2024 بإطلالة FACELIFT الجديدة، والتي تعتمد على عدة لمسات محدثة، مع التصميم الرياضية الذي ينتمي إلى عائلة الكروس اوفر.

كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة

تعرف على مواصفات كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة

جاءت السيارة كيا سونيت 2024 FACELIFT بتصميم خلفي يعتمد على شريط ضوئي بتقنية LED، مع لمسات لامعة بالشبكة الأمامية، والتي تأتي بفتحات هوائية متعددة وباللون الأسود، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وعجلات 16 بوصة مدعوم بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي أنيق.

كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة

وتضم السيارة كيا سونيت 2024 FACELIFT نظام صوتي طراز BOSE، مع شاشة 10.25 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء مع إمكانية التحكم في المناخ، وشاحن لاسلكي، وفتحة سقف، مع مرايات ونوافذ كهربائية، وباقة من وسائل الحماية تشمل المكابح وأدوات المساعدة، عدد 6 وسائد هوائية AIRBAGS قياسية.

كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة

القدرات الفنية للسيارة كيا سونيت 2024 FACELIFT

لم تشهد السيارة كيا سونيت 2024 FACELIFT تغيرات فنية، حيث مازالت تتمتع بالقدرات الخاصة بالنسخة السابقة، ولكنها تضم باقة من الخيارات الفنية ومنها، محرك 1200 سي سي MPI يمكنه انتاج 82 حصانا، ومحرك 1000 سي سي T-DGI بقوة اجمالية قدرها 118 حصانا، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي بقوة 114 حصانا طراز CRDI.