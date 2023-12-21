عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تقدم سياتها الجديدة "سونيت" 2024 "FACELIFT" .. صور

كيا سونيت 2024 FACELIFT
كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة

تعزز إصدارات شركة كيا الكورية الجنوبية، من تواجدها داخل السوق الهندي، بعد أن كشفت عن نسختها سونيت موديل 2024 بإطلالة FACELIFT الجديدة، والتي تعتمد على عدة لمسات محدثة، مع التصميم الرياضية الذي ينتمي إلى عائلة الكروس اوفر.

كيا سبورتاج 2024 هاي لاين للبيع بهذا السعر

كيا سيلتوس 2023 كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

كيا تكشف عن أسعار ومواصفات سبورتاج الهجينة

كيا سبورتاج توب لاين 2023 بهذا السعر .. صور

كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة 

تعرف على مواصفات كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة 

 

جاءت السيارة كيا سونيت 2024 FACELIFT بتصميم خلفي يعتمد على شريط ضوئي بتقنية LED، مع لمسات لامعة بالشبكة الأمامية، والتي تأتي بفتحات هوائية متعددة وباللون الأسود، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وعجلات 16 بوصة مدعوم بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي أنيق.

كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة 

وتضم السيارة كيا سونيت 2024 FACELIFT نظام صوتي طراز BOSE، مع شاشة 10.25 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء مع إمكانية التحكم في المناخ، وشاحن لاسلكي، وفتحة سقف، مع مرايات ونوافذ كهربائية، وباقة من وسائل الحماية تشمل المكابح وأدوات المساعدة، عدد 6 وسائد هوائية AIRBAGS قياسية.

كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة 

القدرات الفنية للسيارة كيا سونيت 2024 FACELIFT

 

لم تشهد السيارة كيا سونيت 2024 FACELIFT تغيرات فنية، حيث مازالت تتمتع بالقدرات الخاصة بالنسخة السابقة، ولكنها تضم باقة من الخيارات الفنية ومنها، محرك 1200 سي سي MPI يمكنه انتاج 82 حصانا، ومحرك 1000 سي سي T-DGI بقوة اجمالية قدرها 118 حصانا، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي بقوة 114 حصانا طراز CRDI.

كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة 
كيا FACELIFT سونيت تقنية الفار كيا سونيت 2024 FACELIFT كيا سونيت 2024 FACELIFT الجديدة السيارة كيا سونيت 2024 FACELIFT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

موضوعات متعلقة

أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر

شراكة فولكس فاجن وFAW الصينية تكشف عن ID.7 VIZZION الكهربائية.. وهذه أسعارها

بأفضل سعر .. شيري تيجو 3 "كسر زيرو" موديل 2023

أسرع سيارة تقدمها MG موديل 2024 وسعرها في مصر .. صور

اركب هيونداي توسان "كسر زيرو" 2023 .. بهذا السعر

أرخص 5 سيارات صينية بالسوق المصري

وفر 200 ألف جنيه عند شراء هذه السيارة .. اعرف التفاصيل

بـ 85 ألف جنيه.. سيارة 1300 CC الموفرة للوقود

ترشيحاتنا

اتفاق بين مصر وبريطانيا بشأن سلامة الملاحة في البحر الأحمر.. تصريحات مهمة

الداخلية: ضبط مخدرات بـ 3 ملايين جنيه في الإسكندرية

إسماعيل هنية: نطالب بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين مقابل تسليم المحتجزين الإٍسرائيليين

فرنسا تغلق سفارتها في النيجر

على هامش مونديال للأندية.. أساطير الفيفا يفوز على نجوم السعودية 6-1 بمشاركة الحضري

بقوة 3.9 درجة.. زلزال عنيف يضرب سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش تشيل الهم.. منشور من هاني الناظر كله تفائل يطمئن المتابعين

شاهد.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بحفلتها الأخيرة

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ