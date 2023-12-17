كيا سبورتاج 2024 هاي لاين للبيع بهذا السعر

تعتبر السيارة كيا سبورتاج، من اشهر سيارات الـ SUV التي تقدمها العلامة التجارية الكورية، عن فئة الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتمكنت هذه النسخة من تحقيق شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات المتنوعة، وخاصة السوق المصري.

وظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي بحال الزيرو تمامًا، بالاضافة إلى انتمائها لفئة "هاي لاين"، مع مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

كيا سبورتاج 2024

وتحتوي السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 "هاي لاين" والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع على، شاشة كبيرة الحجم تتوسط قمرة القيادة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع لوحة عدادات وبيانات لمساعدة قاعد السيارة، بالاضافة إلى وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن" تدعم الكثير من اوامر التحكم، ومحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 180 حصان، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك.

كيا سبورتاج 2024

وتحتوي السيارة كيا سبورتاج 2024 "هاي لاين" على مكيف هواء أوتوماتيكي، ومقعد أمامي بتحكم كهربائي، وفتحة سقف بانوراما زجاجية، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، ومرايات تعمل بنفس الخاصية، مع وجود زر تشغيل وايقاف المحرك، اضافة إلى امكانية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".

كيا سبورتاج 2024

وتأتي السيارة كيا سبورتاج 2024 "هاي لاين" بعدد من تجهيزات الحماية منها، حساسات ركن امامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، نظام إيموبليزر ضد السرقة، انذار، مثبت للسرعة، فرامل مانعة للانغلاق ABS، دعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، اضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية.

كيا سبورتاج 2024

سعر السيارة كيا سبورتاج 2024 "هاي لاين"

تباع السيارة كيا سبورتاج 2024 "هاي لاين" التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت، بسعر يبلغ 2 مليون و30 الف جنيه.