كشفت كيا عن النسخة التقليدية من سبورتاج 2024 هذا الصيف والآن تحول الشركة انتباهها إلى الطراز الهجين، ومن المقرر أن تصل السيارة الكروس أوفر إلى الوكلاء قريبًا، وتستفيد من "التحديثات المدروسة". ومع ذلك، لا يستحق ذكر ذلك، حيث أن الطراز يأتي الآن مزودًا بمصابيح أمامية LED ووسائد هوائية للصف الثاني.

كيا تكشف عن أسعار ومواصفات سبورتاج الهجينة

وعلى الرغم من التغييرات الطفيفة نسبيًا، فقد ارتفع السعر من 27,490 دولارًا إلى 28,290 دولارًا، بزيادة قدرها 800 دولار وهذا شامل لجميع الطرازات الثلاثة.

عند الحديث عن الطرازات، تأتي سيارة سبورتاج Hybrid LX ذات المستوى المبتدئ مزودة بزجاج أمامي عازل للصوت وزجاج للخصوصية وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة.. سيجد المشترون أيضًا مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.2 بوصة ونظام معلومات ترفيهي مقاس 8 بوصات ومقاعد قماشية يدوية.

كيا تكشف عن أسعار ومواصفات سبورتاج الهجينة

وتشمل المزايا الأخرى نظام التحكم التلقائي بالمناخ ثنائي المنطقة ونظام صوتي بستة مكبرات صوت. وينضم إليهم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعدة الضوء العالي، ومساعدة متابعة المسار / الحفاظ على المسار، والتحذير من مسافة ركن السيارة - للخلف.

تبلغ تكلفة سيارة SX Prestige AWD التي تتصدر المجموعة 37.190 دولارًا وتتميز بمصابيح ضباب LED بالإضافة إلى عجلات معدنية أكبر مقاس 18 بوصة، يحتوي الطراز أيضًا على تطعيمات من الساتان وباب خلفي كهربائي وفتحة سقف.

كيا تكشف عن أسعار ومواصفات سبورتاج الهجينة

وبالانتقال إلى الداخل، توجد شاشة منحنية بانورامية تتكون من مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام معلومات ترفيهي مطابق مقاس 12.3 بوصة. وتنضم إليهم مقاعد أمامية كهربائية قابلة للتدفئة والتهوية ومغطاة بتنجيد SynTex. وتكتمل المزايا بعجلة قيادة جلدية مُدفأة وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام صوت Harman Kardon.

إلى جانب المقصورة الراقية، هناك مجموعة من أنظمة مساعدة السائق بما في ذلك نظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة ونظام التحكم الذكي في السرعة مع التوقف والانطلاق. سيجد المشترون أيضًا نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقاط العمياء، ومساعد تجنب الاصطدام بحركة المرور الخلفية، ومساعد ركن السيارة الذكي عن بُعد.. هذا بالإضافة إلى تحذير الخروج الآمن، وشاشة الرؤية العمياء، وشاشة الرؤية المحيطية.

كيا تكشف عن أسعار ومواصفات سبورتاج الهجينة

تعتمد جميع طرازات كيا سبورتاج على مجموعة نقل حركة هجينة تتكون من محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، وبطارية ليثيوم أيون بقدرة 1.49 كيلووات في الساعة، ومحركين كهربائيين. يمنح هذا الإعداد الكروس أوفر قوة مشتركة تبلغ 227 حصانًا (169 كيلووات / 230 حصانًا) و258 رطل قدم (349 نيوتن مترًا) من عزم الدوران.

تتمتع الكروس أوفر بتصنيف اقتصادي في استهلاك الوقود يصل إلى 42 ميلاً في الغالون داخل المدينة، و44 ميلاً في الغالون على الطرق السريعة، و43 ميلاً في الغالون مجتمعة.