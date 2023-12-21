أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر

تعتبر السيارة تويوتا كورولا من اشهر سيارات السيدان في مصر، حيث اكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة على مدار اجيالها، نسبة إلى الاعتمادية وقلة الاعطال، وتنطلق السيارة في مصر عبر عدد من الفئات وبسعر رسمي يبدأ من 925 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة تويوتا كورولا الرسمية في مصر موديل 2024، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

تويوتا كورولا 2024

مواصفات وتجيهزات السيارة تويوتا كورولا

مرايات جانبية كهربائية.

مكيف هواء.

ريموت كنترول للتحكم.

سنتر لوك.

انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

نظام صوتي ترفيهي.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

تويوتا كورولا 2024

مثبت سرعة.

حساسات ركن.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة.

كاميرا.

محرك 120 حصان.

1600 سي سي 4 سلندر.

154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

ناقل حركة أوتوماتيك.

استهلاك بنزين بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

تسارع من 0 لـ 100 في توقيت زمني يستغرق 12 ثانية.

تويوتا كورولا 2024

اسعار تويوتا كورولا 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى تويوتا كورولا 2024 بسعر رسمي 925,000 جنيه.

الفئة الثانية تويوتا كورولا 2024 بسعر رسمي 990,000 جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا كورولا 2024 بسعر رسمي 1,100,000 جنيه

الفئة الرابعة تويوتا كورولا 2024 بسعر رسمي 1,150,000 جنيه

الفئة الخامسة تويوتا كورولا 2024 بسعر رسمي 1,200,000 جنيه.