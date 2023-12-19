أرخص 5 سيارات صينية بالسوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات، عددا كبيرا من الطرازات التي يقدمها الصانع الصيني، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، والتقنيات الفنية، إلى جانب نقطة مهمة تشغل بال الكثير من المقبلين على خطوة شراء سيارة جديدة وهي عامل السعر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات صينية بالسوق المصري.

5 سيارات صينية بالسوق المصري

1 - جيلي جي اكس 3 برو

تضم السيارة جيلي جي اكس 3 برو موديل 2024 نظام التحكم في ديناميكية السيارة، حساسات اضاءة، مكيف هواء اوتوماتيكي، زجاج كهربائي ووحدة رفع، مثبت سرعة، نظام متابعة ضغط الاطارات، نظام تشغيل الهاتف الذكي، كاميرا خلفية، خاصية التحكم بالثبات الإلكتروني.

و محرك سعة 1500 سي سي، و140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف و شاشة تعمل باللمس 8 بوصة.

تقدم السيارة جيلي جي اكس 3 برو موديل 2024 بسعر 779.900 جنيه.

5 سيارات صينية بالسوق المصري

2 - جاك JS2

تحتوي جاك JS2 على مثبت سرعة، وحساسات للركن، ومرايات جانبية كهربائية، كاميرا خلفية، سنتر لوك، زجاج كهربائي، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات، وسائد هوائية، علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT، محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 113 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر.

يبلغ سعر السيارة جاك JS2 موديل 2024 نحو 724.900 جنيه.

5 سيارات صينية بالسوق المصري

3 - جاك JS3

تأتي جاك JS3 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، بقوة 118 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة CVT أوتوماتيك، إلى جانب باقة من التجهيزات منها مكيف هواء، مرايات كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ووسائد هوائية للحماية، وجنوط رياضية، حساسات ركن كاميرا.

تقدم السيارة جاك JS3 موديل 2024 بسعر 889.900 جنيه.

5 سيارات صينية بالسوق المصري

4 - ساوايست DX3

تضم ساوايست DX3 موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، القوة الاجمالية 156 حصان، عزم الدوران 225 نيوتن متر، ناقل الحركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وتضم السيارة مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، سنتر لوك وريموت تحكم.

وتحتوي السيارة على جنوط رياضية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام التوازن الالكتروني ESP، مانع السرقة ايموبليزر، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كاميرا خلفية، حساسات ركن.

تقدم السيارة ساوايست DX3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 575,000 جنيه

5 سيارات صينية بالسوق المصري

5 - دفسك 330S

تأتي السيارة محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1250 سي سي بقوة 95 حصانا، وسعة 1500 سي سي بقوة 115 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، وبتقنية الدفع الامامي للعجلات.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2725 مم، مع طول كلي للسيارة يبلغ 4365 مم، و1720 مم للعرض الكلي، وبارتفاع كلي يبلغ 1790 مم، و170 مم للخلوص الارضي والذي يعني ارتفاع السيارة عن الارض.

تتراوح اسعار السيارة دفسك 330S بين 640 الف و695 الف جنيه.